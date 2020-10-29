"Північний потік-2" вийшов на фінішну пряму

Росія перейшла до завершення газопроводу в обхід України "Північний потік-2" – судна взялися за останні 100 кілометрів будівництва .

Як пише Telegram-канал "Пул N3", в останні дні біля порту "Мукран" зафіксована підвищена концентрація російського інженерного флоту. Саме там зберігаються труби для гілок газопроводу. Його використовують зайняті у будівництві судна.

У порт очікується прибуття трубоукладача "Академік Черський", який планують використовувати для завершення будівництва газопроводу. При цьому готовність "Північного потоку-2" оцінюється в 93%, зазначає канал.

Судно постачання "Умка", що доставляє труби з берега, вже встало на якір на траверсі порту. Також очікується, що в Мукрані кине якір судно забезпечення "Фінвал", підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Академік Черський" покинув порт Калінінграда 26 жовтня.

27 жовтня трубоукладач попрямував в "Мукран".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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