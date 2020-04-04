Головна Новини
4 квітня • оновлено в 07:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Газ сильно подешевшав на світовому ринку: як позначиться це на цінах в Україні

1.7т
Читати матеріал російською

Падіння вартості газу на світовому ринку на 28%, в результаті майже ніяк не відіб'ється на споживачах з України.

Про це розповів OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

За його словами, поки блакитне паливо доходить до України, з урахуванням подорожчання долара, ціна збільшується. "На європейському ринку котирування різко знизилися в кінці березня. Імовірно, в квітні ціни будуть залишатися на цьому ж рівні, а це в межах 4000 грн. на українському ринку", – заявив Дубовський.

Газ сильно подешевшав на світовому ринку: як позначиться це на цінах в Україні

Таким чином, у квітні ціна на газ практично не зміниться, незважаючи на можливе зниження вартості нафти. Експерт зазначає, що імпортні ціни на світових, європейських ринках і курс валют – це основні чинники, що впливають зараз на ціни енергоресурсів.

"Ще можна додати співвідношення попиту і пропозиції, погодні умови, а також, наскільки жорстким і тривалим буде карантин у зв'язку з коронавірусом. Але ці чинники дуже взаємопов'язані", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення у кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Особа
Олексій Дубовський
Тег
газ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кто бы сомневался ! Почему-то только в Украине при дорожании энергоносителей, цены и тарифы растут, а при падении, в лучшем случае остаются на месте. Парадокс ? Нет, жадные олигархи, которые вроде помогают людям в трудную минуту, типа ваты и бинтов в больницы, а с другой стороны наживаются и от суда прячутся в Испании. Надо фамилии напомнить ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги