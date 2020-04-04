Газ сильно подешевшав на світовому ринку: як позначиться це на цінах в Україні

Падіння вартості газу на світовому ринку на 28%, в результаті майже ніяк не відіб'ється на споживачах з України.
Про це розповів OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.
За його словами, поки блакитне паливо доходить до України, з урахуванням подорожчання долара, ціна збільшується. "На європейському ринку котирування різко знизилися в кінці березня. Імовірно, в квітні ціни будуть залишатися на цьому ж рівні, а це в межах 4000 грн. на українському ринку", – заявив Дубовський.
Таким чином, у квітні ціна на газ практично не зміниться, незважаючи на можливе зниження вартості нафти. Експерт зазначає, що імпортні ціни на світових, європейських ринках і курс валют – це основні чинники, що впливають зараз на ціни енергоресурсів.
"Ще можна додати співвідношення попиту і пропозиції, погодні умови, а також, наскільки жорстким і тривалим буде карантин у зв'язку з коронавірусом. Але ці чинники дуже взаємопов'язані", - розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення у кінці 2019 року.
Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.
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