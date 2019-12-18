Газ різко подорожчає: названий тариф для українців за відсутності транзиту

Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів за відсутності транзиту з 1 січня 2020 року.

Відповідна сума вказується без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Якщо ми не отримаємо договір на транспортування газу, можуть бути значні коливання ціни на ринку", – заявив глава відомства Олексій Оржель.

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Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів Пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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