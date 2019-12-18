Газ різко подорожчає: названий тариф для українців за відсутності транзиту

Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів за відсутності транзиту з 1 січня 2020 року.
Відповідна сума вказується без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
"Якщо ми не отримаємо договір на транспортування газу, можуть бути значні коливання ціни на ринку", – заявив глава відомства Олексій Оржель.
Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів
Пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
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