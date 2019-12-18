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18 грудня • оновлено в 15:49
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Газ різко подорожчає: названий тариф для українців за відсутності транзиту

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Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів за відсутності транзиту з 1 січня 2020 року.

Відповідна сума вказується без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Якщо ми не отримаємо договір на транспортування газу, можуть бути значні коливання ціни на ринку", – заявив глава відомства Олексій Оржель.

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Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів

Ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів

Пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Віктор Калиненко
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года. Это создает новый маршрут импорта и увеличивает независимость Украины от поставок из РФ. Пэрэмога!!!!!!!!!!!!! Газ ещё подорожает!!!!! За транзит надо будет туркам, болгарам и румынам отслюнявить!!!!! Зато не из России!!! Но российский!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну вот и зима...пора скакать и жечь автошины на MAHДАйне...может до скачатся до 20000 за тысячу кубов!!!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Иваненко Виталий, ты берлогу рой и готовься сосать))))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Всего то 457,48 $ за 1000 кубов ))))))
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