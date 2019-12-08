"Нічого не загрожує!" Гончарук прояснив ситуацію з газом із Росії

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону і не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

Подробицями глава уряду поділився в ефірі каналу "1+1" у неділю, 8 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Україна забезпечена газом, вугіллям, всіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно перенести зиму. Взагалі, про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь подбали про те, щоб нічого в енергетичному плані Україні не загрожувало найближчим часом", – запевнив він.

Гончарук прояснив ситуацію з газом із Росії Цензор.НЕТ

Прем'єр нагадав, що контракт про транзит газу між Україною і Росією завершується 1 січня 2020 року, однак звернув увагу на те, що переговори про укладення нового контракту тривають.

"У нас йдуть тристоронні переговори. Це абсолютно окремий процес з європейською, російською стороною і Україною, як із транзитною державою. В рамках цих переговорів Україна займає дуже чітку позицію – нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років, із достатніми обсягами газу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі", – додав Гончарук.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна бути не нижчою 18°С. Якщо ця норма не дотримується, то споживачі комунальних послуг мають право платити за неї не повністю.

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