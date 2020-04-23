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23 квітня • оновлено в 10:33
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Газ для українців подешевшав на 15%: скільки доведеться платити

1.8т
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Ціна газу для населення України у квітні знизилася до 2,9 грн за кубометр без ПДВ, націнки підприємств по збуту газу, а також транспортування.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз" у середу, 22 квітня. Відзначається, що в цілому ціна газу для населення впала на 38% починаючи з січня 2020 року.

Газ для українців подешевшав на 15%: скільки доведеться платити

"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні повинні знизитися і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни "Нафтогазу". У підсумку, я сподіваюся, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – заявив глава" Нафтогазу "Андрій Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення у кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

Проте, українці, які скористалися можливістю заздалегідь закупити газ на зиму за літніми цінами, не використали оплачений обсяг, зможуть повернути свої кошти.

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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Вы бы перед тем, как писать об очередном "покращэнни", хоть бы проверили то "покращення"... https://ibb.co/KzGrGwq
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