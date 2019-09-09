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10 вересня • оновлено в 06:45
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У Зеленського пообіцяли дешевий газ для українців: що відомо

11.6т Читати матеріал російською

В Україні газ для населення може подешевшати на 115 гривень за тисячу кубометрів.

"У вересні газ для населення буде дешевшим, ніж у цей же період рік тому", – повідомив представник президента в уряді, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає liga.net.

"Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів", – додав він.

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Так, за словами Геруса, за останні п'ять місяців зниження ціни блакитного палива для населення становить уже майже 30%.

За останні п'ять місяців зниження ціни блакитного палива для населення становить уже майже 30%

За останні п'ять місяців зниження ціни блакитного палива для населення становить уже майже 30%

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості блакитного палива в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказувався без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшилася на 7,3%.

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Теми
Ціна на газ Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
газ тарифи Верховна Рада України
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