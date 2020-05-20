"Гарний, але їде контрабанда": Зеленський висловився щодо провалу Нефьодова
Президент Володимир Зеленський заявив, що ексглава української митниці Максим Нефьодов є професіоналом, але не зміг побороти контрабанду в ДМС.
Про це він заявив під час своєї пресконференції за результатами першого року президентства. Таким чином він прокоментував звільнення глави ДМС, яке викликало багато критики з боку громадськості.
"Кого з великих реформаторів ми звільнили? Це була позиція міністра фінансів, до речі. З приводу голови податкової (Сергія Верланова. – Ред.) і голови митниці Макса Нефьодова. Нормальна людина Макс. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Що ми повинні з вами зробити? Він гарний, симпатичний, нормальний. Але цього замало", – сказав Зеленський.
Президент додав, що пропонував Нефьодову допомогу на митниці.
"Хоча я пропонував, скажу відверто, і це Макс може підтвердити. В мене нормальні з ним стосунки... Я йому пропонував – давай змінимо законодавство в частині боротьби з контрабандою. Давай зробимо окремі загони військових, які зайдуть на митницю і зупинять повністю контрабанду. Ні, ми все зробимо самі. Результат ви розумієте який?" – емоційно прокоментував Зеленський.
Він нагадав, що за підсумками року на митниці не дорахувались десятків мільярдів гривень доходів, що призвело до зриву наповнення бюджету.
"Де нам взяти ці гроші? Так що робити з Максом? Хоча я хочу, щоб Макс повернувся. Він може працювати і в ОПУ і окремі проєкти вести. Які він зможе довести до позитивного результату", – додав український лідер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голову Державної митної служби Максима Нефьодова і голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Згодом аналітичний центр Atlantic Council різко розкритикував звільнення глав митниці та податкової. На їхню думку, таким чином в органи повертаються "старі схеми".