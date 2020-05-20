"Гарний, але їде контрабанда": Зеленський висловився щодо провалу Нефьодова

Президент Володимир Зеленський заявив, що ексглава української митниці Максим Нефьодов є професіоналом, але не зміг побороти контрабанду в ДМС.

Про це він заявив під час своєї пресконференції за результатами першого року президентства. Таким чином він прокоментував звільнення глави ДМС, яке викликало багато критики з боку громадськості.

"Кого з великих реформаторів ми звільнили? Це була позиція міністра фінансів, до речі. З приводу голови податкової (Сергія Верланова. – Ред.) і голови митниці Макса Нефьодова. Нормальна людина Макс. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Що ми повинні з вами зробити? Він гарний, симпатичний, нормальний. Але цього замало", – сказав Зеленський.

Президент додав, що пропонував Нефьодову допомогу на митниці.

"Хоча я пропонував, скажу відверто, і це Макс може підтвердити. В мене нормальні з ним стосунки... Я йому пропонував – давай змінимо законодавство в частині боротьби з контрабандою. Давай зробимо окремі загони військових, які зайдуть на митницю і зупинять повністю контрабанду. Ні, ми все зробимо самі. Результат ви розумієте який?" – емоційно прокоментував Зеленський.

Нефьодов і Зеленський

Він нагадав, що за підсумками року на митниці не дорахувались десятків мільярдів гривень доходів, що призвело до зриву наповнення бюджету.

"Де нам взяти ці гроші? Так що робити з Максом? Хоча я хочу, щоб Макс повернувся. Він може працювати і в ОПУ і окремі проєкти вести. Які він зможе довести до позитивного результату", – додав український лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голову Державної митної служби Максима Нефьодова і голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Згодом аналітичний центр Atlantic Council різко розкритикував звільнення глав митниці та податкової. На їхню думку, таким чином в органи повертаються "старі схеми".

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