Гарантія — 28 років: в Україні відкрили першу бетонну дорогу

У Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. Зазначається, що мова про ділянку в Кобеляцькому районі.

"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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