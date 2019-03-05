"Гаманці Путіна": як з Росії вивели понад $4,5 млрд

Колишній інвестиційний банк "Трійка Діалог", який тепер є підрозділом Сбербанку, брав участь у масштабних схемах відмивання грошей і виведення з Росії близько 4,5 млрд доларів.

Зокрема у 2000-х роках інвестбанк створив цілу мережу компаній в офшорних юрисдикціях, свідчать дані міжнародного журналістського Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), йдеться у публікації "Медузи" "Гаманець російської еліти. Як влаштована офшорна імперія "Трійки Діалог".

Головне завдання офшорів полягало у виведенні активів російських компаній і перерахуванні їх на рахунки конкретних осіб, а також у посередництві у відмиванні нелегальних доходів.

OCCRP нарахував щонайменше 76 пов'язаних між собою офшорних фірм. Деякі відкривали рахунки в литовському банку Ukio, через які і відбувалися сумнівні операції. Нагадаємо, що у 2013 році банк, який входив до числа найбільших кредитних організацій Литви, позбувся ліцензії.

За інформацією журналістів, деякі компанії, які були пов'язані із другом президента Росії Володимира Путіна, віолончелістом Сергієм Ролдугіним, у 2007–2010 роках отримали з офшорної системи "Трійки" 69 млн доларів.

У "Панамському архіві" були детально описані операції, які дозволяли фірмам музиканта отримувати гроші буквально з повітря: компанія Ролдугіна укладала договір на купівлю акцій "Роснафти", продавець його не виконував, за зрив договору фірма отримувала компенсацію у сотні тисяч доларів.

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Одержувачами грошей, що виводилися з Росії через офшори, також ставали люди з оточення засновника "Трійки Діалог" Рубена Варданяна, а також керівники великих держкомпаній і російських регіонів.

Зокрема у 2008-2009 роках 80-річна родичка тодішнього губернатора Самарської області Володимира Артякова Анна Курепіна отримала кредит на 15 млн євро від офшорної компанії. Судячи з договору, від Курепіної не вимагали ані початкового внеску, ані заставу. Близько 11 млн євро пенсіонерка витратила на купівлю землі неподалік від Барселони на узбережжі Коста-Брава.

Всього з використанням сумнівних схем з Росії було виведено близько 4,5 млрд доларів.

Володимир Путін і Сергій Ролдугін РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Припускається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. Того ж року Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій обсягом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що у період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводить власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.

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