Галузь стагнує: в Україні розповіли про проблеми з туризмом

В Україні туристична галузь продовжує стагнувати: готелі слабо модернізуються, інфраструктура практично не розвивається, сервіс поліпшується, але ці зміни незначні на тлі кардинальних проблем.

"Зміни відбуваються дуже повільно, тому що практично немає великих мережевих готелів, на які можна було б рівнятися", - заявив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, краще виглядає ситуація із рівнем сервісу в готелях закарпатського регіону, завдяки тому, що там туристичний сезон триває весь календарний рік. Однак і у туристичного бізнесу Карпат є свої складності.

"Головна проблема полягає в можливості доїхати до цього регіону, тобто в дефіциті квитків на поїзди. Зараз дуже складно купити квитки туристам, щоб приїхати в Карпати чи Закарпаття. Щоб уникнути цих труднощів, багато туристів приїжджають власним транспортом. Але поки що не у всіх регіонах Карпат відремонтовані дороги", - зазначив Царук.

Ще однією проблемою української туристичної галузі експерти називають відсутність ефективного державного регулювання.

"Ніхто не стежить за якістю наданих послуг. Один із таких прикладів стосується питання надання зірок готелям. У відповідному реєстрі на сайті Мінекономрозвитку зазначено, що з чотирьох тисяч готелів в Україні зірки присвоєні тільки 180. Тобто тільки п'ять відсотків готелів отримали ту чи іншу категорію", - заявив радник першого віце-прем'єра Іван Ліптуга.

Крім того, на українському турпотоці негативно позначається введення безвізового режиму з країнами ЄС.

"Українцям стало легше поїхати в Європу, тому частина туристів, які раніше відпочивали всередині країни, вирішили з'їздити в ЄС", - підсумував директор однієї із компаній-туроператорів Ігор Губіліт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропортах Львова та Києва відбулися НП з пасажирами.