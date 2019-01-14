Фукса підозрюють у ще одному гучному злочині: розкрита схема

Російського бізнесмена Павла Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України Віктором Януковичем.
Як ідеться у матеріалі "Страны", у Росії Фукс був відомим девелопером і навіть брав участь у будівництві московського ділового комплексу "Москва-сіті". Пізніше через розбіжності з авторитетними людьми в Кемерово він був змушений втекти в Україну.
За даними видання, Генпрокуратура підозрює Фукса в спробах вивести "гроші Януковича" з України. Зазначається, що його навіть декілька разів викликали на допит у цій справі. Водночас бізнесмен заперечує свою участь у процесі.
Зазначається, що у 2015 році він отримав український паспорт і відтоді працює із владою країни, хоча бізнес-інтереси тут мав і раніше.
"Після переїзду в Київ олігарх почав щільно працювати з українською владою. В основному його структури були легальним прикриттям для бізнес-розбірок, пов'язаних із віджиманням власності у "паперєдніков". За 2015-2017 роки Павло Фукс скупив пачку українських газодобувних компаній в енергетичних фаворитів Януковича", — йдеться у статті.
За даними видання, зокрема, у Едуарда Ставицького (міністр часів Януковича) була таким чином "віджата" "БРСМ-Нафта", а також 67% ТОВ "Голден Деррік", 22,5% ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".
Павло Фукс
Раніше стало відомо, що Фукса, який 7 січня прилетів у Мексику разом із нардепом, заступником голови "Народного фронту" Андрієм Іванчуком, одразу ж затримали і відправили в "мавпятник".
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс привернув активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського в мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації з боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса в суді.
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