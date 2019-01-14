Фукса підозрюють у ще одному гучному злочині: розкрита схема

Російського бізнесмена Павла Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Як ідеться у матеріалі "Страны", у Росії Фукс був відомим девелопером і навіть брав участь у будівництві московського ділового комплексу "Москва-сіті". Пізніше через розбіжності з авторитетними людьми в Кемерово він був змушений втекти в Україну.

За даними видання, Генпрокуратура підозрює Фукса в спробах вивести "гроші Януковича" з України. Зазначається, що його навіть декілька разів викликали на допит у цій справі. Водночас бізнесмен заперечує свою участь у процесі.

Зазначається, що у 2015 році він отримав український паспорт і відтоді працює із владою країни, хоча бізнес-інтереси тут мав і раніше.

"Після переїзду в Київ олігарх почав щільно працювати з українською владою. В основному його структури були легальним прикриттям для бізнес-розбірок, пов'язаних із віджиманням власності у "паперєдніков". За 2015-2017 роки Павло Фукс скупив пачку українських газодобувних компаній в енергетичних фаворитів Януковича", — йдеться у статті.

За даними видання, зокрема, у Едуарда Ставицького (міністр часів Януковича) була таким чином "віджата" "БРСМ-Нафта", а також 67% ТОВ "Голден Деррік", 22,5% ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".

Павло Фукс

Раніше стало відомо, що Фукса, який 7 січня прилетів у Мексику разом із нардепом, заступником голови "Народного фронту" Андрієм Іванчуком, одразу ж затримали і відправили в "мавпятник".

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