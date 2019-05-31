Фукса викрили у рейдерському захопленні: компанія звернулася до Зеленського

ТОВ "Восход Солар" (дочірня компанія держкорпорації КНР CNBM) адресувала відкрите звернення президенту Володимиру Зеленському через спробу рейдерського захоплення стосовно неї.

Як зазначено у листі, який оприлюднив "Інтерфакс-Україна", з початку 2019-го щодо "Восход Солар" регулярно відбуваються спроби рейдерського захоплення підприємства, організовані групою приватних осіб, які стоять за ТОВ "ФК "Веста", яку українські ЗМІ пов'язують із бізнесменом Павлом Фуксом.

Як зазначає генеральний директор підприємства Анатолій Старіцин, все зазначене відбувається за безпосередньої участі посадових осіб Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Служби безпеки України — з метою захоплення майна китайської державної корпорації.

Володимир Зеленський

"У нас є всі обґрунтовані підстави стверджувати, що після непрозорого конкурсу у грудні 2018 року, який провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та незаконно реалізував право вимоги щодо кредиту "Восход Солар" у ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста", судові та правоохоронні органи миттєво почали ухвалювати рішення і здійснювати дії виключно на користь приватної компанії "ФК "Веста", — зазначено зверненні.

Старіцин стверджує, що після зазначених подій судову справу, яку розглядали понад 4 роки, було миттєво вирішено на користь нового кредитора — "ФК "Веста". До того ж за заявою "ФК "Веста" в СБУ було порушено кримінальну справу з приводу нібито шахрайства.

"Під наглядом СБУ ГПУ створила слідчу групу, до якої увійшли 22 людини і групу прокурорів з 12 осіб. На додаток — на всіх етапах, зокрема у незаконних спробах припинити діяльність компанії безпосередню участь брали працівники СБУ, що підтверджується документами і відеоматеріалами. Таким чином, вище керівництво правоохоронних органів держави, а саме Генеральний прокурор України Луценко Ю.В. і керівник відділу "К" СБУ генерал-полковник Демчина П.В. призначили десятки слідчих і прокурорів фактично для обслуговування інтересів приватної "ФК "Веста" з метою припинити роботу компанії і тиску в суто господарській справі", — повідомляє директор "Восток Солар".

За його словами, всі документи, які підтверджують безпідставність кримінальної справи, залишаються без розгляду, слідчі у справі уникають контактів із представниками компанії та всіляко затягують розгляд справи.

"У травні 2019-го Південно-Західний господарський апеляційний суд, який був сформований з порушенням системи автоматизованого розподілу справ, у першому ж засіданні розглянув і майже повністю відхилив апеляційну скаргу "Восток Солар", незаконно відхиливши численні клопотання і заяви сторін справи. Той факт, що рішення було підготовлене заздалегідь, підтверджується часом перебування в нарадчій кімнаті — не більше 2-х хвилин, і наявністю роздрукованого тексту рішення — що свідчить про надзвичайний рівень корумпованості судової системи країни", — зазначено у зверненні.

Старіцин наголошує, що рішення на користь "ФК "Веста" ухвалюють миттєво — без дотримання процедури і без розгляду аргументів сторін, тоді як рішення на користь "Восток Солар" всіляко затягуються при повному потуранні і сприянні судових і правоохоронних органів.

З огляду на зазначене, у "Восток Солар" і його акціонерів виникають обґрунтовані сумніви в ефективності проведеної судової реформи Грановського-Порошенка, які зі свого боку є бізнес-партнерами і мають дружні відносини з Фуксом, якого українські ЗМІ вважають бенефіціаром "ФК "Веста".

"Таким чином, незважаючи на проведені реформи, судова і правоохоронна системи продовжують обслуговувати інтереси певних осіб, які були наближеними до колишнього керівництва держави, всі спроби Товариства вирішити ситуацію в рамках правового поля є неефективними... Ми звертаємося до Вас як до Гаранта Конституції України з проханням втрутитися в ситуацію, і показати всьому світу, що захист права власності в Україні є ефективним і Україна є привабливою для іноземних інвесторів", — підсумовується у зверненні до президента.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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