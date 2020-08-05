Фрукти за ціною золота і дорогий хліб: чому подорожчали продукти в Україні

В Україні ціни на продукти зростають через погані погодні умови і обмеження пов'язані з карантином.

Про це сказано в матеріалі "Страны".

"Головні чинники – карантин і погода. Весняна посівна кампанія у нас почалася ще в період жорстких обмежень. Транспорт не ходив, насіння і засоби захисту рослин можна було купити не скрізь. Багато дачників, які з року в рік вирощують на своїх грядках овочі, цього року туди просто не доїхали. Спочатку було зрозуміло, що варто чекати проблем, оскільки частка господарств населення на плодоовочевому ринку у нас традиційно висока", – говорить глава Асоціації постачальників роздрібних мереж Олексій Дорошенко.

Відзначається, що посівна кампанія пройшла складно і для багатьох господарств. Карантину у них не було, але загальні складності в країні позначилися на поставках насіння, "хімії", логістики та ін.

"Також вирішили закинути грядки багато фермерів, які втратили урожай через проблеми зі збутом. Адже в карантин ринки не працювали, а прилаштувати свою продукцію у супермаркети змогли не всі. У підсумку деякі фермери просто викидали зіпсований товар на звалища", – сказано в матеріалі.

За даними Держстату, найбільше на липень (більш свіжих даних поки немає) подорожчали хліб і хлібобулочні вироби (на 9% за півроку), молоко (на 6,5%), сир і творог (на 5,9%), масло (на 5,4%), фрукти (на 23,8%).

Відзначається, що по деяких культурах селяни розширили посівні площі. По цибулі урожай, за попередніми оцінками, буде вище на 20%. Що вже позначилося на цінах – він зараз продається вдвічі дешевше, ніж у минулому році.

Розширення площі зафіксовано також по капусті. Правда, поки перевиробництва немає, і ціни, в порівнянні в торішніми, впали всього на 50 копійок за кілограм.

"По картоплі збільшення врожаю складе до 10-20%. Тому у вересні ціни впадуть до 4,5 гривень за кілограм", – виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко. Урожай має витягнути поліпшення якості насіннєвого матеріалу. Якщо раніше селяни садили залишки старих запасів картоплі, то у цьому році закуповувалися хорошим посадковим матеріалом.

"По фруктах погодні катаклізми вже вдарили. Весняні заморозки суттєво пошкодили кісточкові (зокрема, черешні) і полуницю. В результаті практично не було експорту черешні, а ягоди, які пішли на свіжий ринок, виявилися золотими. Ціни на черешню сягали 350 гривень за кілограм, полуниця продавалася по 150 гривень, що помітно дорожче, ніж у минулому році", – сказано в статті.

По інших ягодах особливих проблем з урожаєм немає, але ціни на них теж зашкалюють. "Оскільки не було одних видів ягід, люди більше купують інші, що дозволяє продавцям тримати ціни. Скажімо, малина, урожай якої непоганий, продається по 40-75 гривень в залежності від якості. Але у минулому році верхня ціна не перевищувала 45 гривень, тобто, подорожчання суттєве", – прояснив експерт агентства "АПК-Інформ" Олександр Хорєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на кавуни в Україні в середині липня виявилися на третину вище, ніж рік тому.