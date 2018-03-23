Франція запропонувала посилити санкції проти Росії через вибори в Криму

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що санкції щодо Російської Федерації можуть бути посилені через проведення президентських виборів на території окупованого Криму.

"З боку Франції є ідеї про продовження і посилення санкцій, секторальних санкцій, які, як відомо, були продовжені на шість нових місяців, але також і індивідуальних санкцій, які мають постійний характер і можуть бути посилені", - заявив Ле Дріан, передає "Інтерфакс-Україна".

Французький міністр нагадав, що низка депутатів Державної думи Росії, які були обрані на останніх парламентських виборах, вже знаходяться у санкційних списках.

Ле Дріан також висловив стурбованість ситуацією з правами людини і мілітаризацією на окупованому півострові.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.