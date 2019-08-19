Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Формують чорні списки": банки посилили контроль за українцями

453 Читати матеріал російською

В Україні банки істотно посилили контроль за фінансовим моніторингом.

На такі заходи фінансові установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку, а також ризик-орієнтованого підходу, який активно просувають представники регулятора, повідомляє UBR.

Один із найяскравіших прикладів – встановлення загороджувальних тарифів на видачу готівки в касі. Деякі банки вважають, що їм безпечніше взагалі відмовити клієнтам у такій послузі, ніж з'ясовувати справжню суть операцій переведення у готівку.

Новини
В Україні запропонували нововведення для ФОПів: НБУ відповів

Крім того, служби фінансового моніторингу банків вимагають від клієнтів широкий перелік документів, який би дозволив з високим ступенем достовірності зрозуміти суть бізнесу підприємця.

Бізнесмени відзначають, що значно ускладнилася процедура відкриття рахунків. Практично ніхто з великих банків не хоче брати на обслуговування зарплатні проекти збиткових підприємств і навіть відкривати їм рахунки.

Також набагато суворішим став контроль за переказами простих українців. Банкіри дивляться в основному на такі фактори, як регулярність і суми. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші – банкіри блокують транзакції і просять у клієнтів документи, що пояснюють суть операцій.

"Самі клієнти, незалежно від їх статусу і ступеня прозорості, по суті позбавлені будь-яких прав. Їм нічого не залишається, як іти на умови банкірів і нести все нові і нові папери. Адже крім заморожених коштів вони можуть ще й потрапити у "чорний список". Такі є вже у багатьох фінустанов – до них вносять клієнтів, які відмовилися виконувати вимогу фінмоніторингу, чий рахунок у результаті був закритий", – резюмували журналісти.

На такі дії фінансові установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку

На такі дії фінансові установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні впроваджують європейські стандарти фінансового контролю. Банки повинні знати, з ким працюють, як заробляє їх клієнт і чи всі доходи легальні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Теги
НБУ банк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...