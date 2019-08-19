"Формують чорні списки": банки посилили контроль за українцями

В Україні банки істотно посилили контроль за фінансовим моніторингом.

На такі заходи фінансові установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку, а також ризик-орієнтованого підходу, який активно просувають представники регулятора, повідомляє UBR.

Один із найяскравіших прикладів – встановлення загороджувальних тарифів на видачу готівки в касі. Деякі банки вважають, що їм безпечніше взагалі відмовити клієнтам у такій послузі, ніж з'ясовувати справжню суть операцій переведення у готівку.

Крім того, служби фінансового моніторингу банків вимагають від клієнтів широкий перелік документів, який би дозволив з високим ступенем достовірності зрозуміти суть бізнесу підприємця.

Бізнесмени відзначають, що значно ускладнилася процедура відкриття рахунків. Практично ніхто з великих банків не хоче брати на обслуговування зарплатні проекти збиткових підприємств і навіть відкривати їм рахунки.

Також набагато суворішим став контроль за переказами простих українців. Банкіри дивляться в основному на такі фактори, як регулярність і суми. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші – банкіри блокують транзакції і просять у клієнтів документи, що пояснюють суть операцій.

"Самі клієнти, незалежно від їх статусу і ступеня прозорості, по суті позбавлені будь-яких прав. Їм нічого не залишається, як іти на умови банкірів і нести все нові і нові папери. Адже крім заморожених коштів вони можуть ще й потрапити у "чорний список". Такі є вже у багатьох фінустанов – до них вносять клієнтів, які відмовилися виконувати вимогу фінмоніторингу, чий рахунок у результаті був закритий", – резюмували журналісти.

На такі дії фінансові установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні впроваджують європейські стандарти фінансового контролю. Банки повинні знати, з ким працюють, як заробляє їх клієнт і чи всі доходи легальні.

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