"Формула Штайнмаєра" в обмін на колеса Пінчука? Як сім'я Кучми заробила мільйони

Олігарх і зять другого президента України Віктор Пінчук отримав особливі умови експорту в Росію. Це трапилося відразу після того, як його високопоставлений родич обійняв посаду представника у Тристоронній контактній групі у Мінську.

В кінці липня Євразійська економічна комісія у Москві несподівано дозволила Пінчуку продавати сталеві суцільнокатані колеса без мита у 34,22%, а вже за кілька місяців Кучма зробив свій внесок у підписання "формули Штайнмаєра", через яку в Україні спалахнула ціла низка протестів.

Росія фактично "подарувала" родичу другого президента мільйони доларів. Про те, як і чому країна-агресор через родича могла підкупити Леоніда Кучму і скільки його сім'я отримає завдяки щедрості Путіна – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Допоміг Кучма? Подарунок для Пінчука від Росії

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра", вибори на окупованій Росією території проводитимуть до отримання контролю над кордоном, а Донецька і Луганська області назавжди отримають "особливий статус". На такі кроки погодився президент Володимир Зеленський після того, як Леонід Кучма став його представником у Мінську.

Буквально за кілька місяців до цього Росія пішла практично на унікальний крок. Проти українських компаній постійно посилюють санкції, а ось бізнес Пінчука отримав преференції.

Його компанія "Інтерпайп", яка виробляє і продає в РФ і країни СНД сталеві суцільнокатані колеса, була звільнена від величезного мита. Якщо раніше вони мали платити до бюджету країни-агресора 34,22% (а це майже 7,8 млн доларів на місяць), то зараз всі ці гроші осідатимуть у кишені родича Кучми.

Всього "Інтерпайп" продає в РФ і сусідні країни свою продукцію на суму близько 234 млн доларів на рік. Офіційно причина, з якої їх звільнили від загороджувальних заходів – потреба у продукції. Але насправді, як засвідчила практика, Росія використовує мита як політичний тиск, незалежно від потреб власного ринку. "Інтертайп" їм дійсно потрібен, вони фактично монополісти у своєму сегменті продукції, але також потрапили під санкції. Мита діяли доти, доки Леонід Данилович почав представляти Україну у Тристоронній контактній групі у Мінську.

Віктор Пінчук

Незважаючи на всі санкції, родич другого президента і до цього успішно торгував із агресором. Президент Володимир Зеленський при цьому відправляє на переговори з Росією того, чия сім'я безпосередньо залежить від агресора.

Виникає питання: чому Росія вирішила зробити подарунок для сім'ї Кучми у розмірі 93,6 мільйонів доларів на рік? Саме стільки вони мали заплатити у вигляді мита, але не заплатять. Також цікаво, чи не завадить такий конфлікт Кучмі діяти в інтересах України?

Не трубами єдиними: Пінчука звинуватили у скандалі з виведенням грошей МВФ

Напередодні сплив можливий зв'язок Пінчука зі спецслужбами Росії. Принаймні таку заяву зробив народний депутат Андрій Деркач (позафракційний). Він показав нібито оригінал підписки олігарха.

У цьому документі йдеться про те, що олігарх у 1987 році зобов'язався співпрацювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій". Нардеп також заявив, що Пінчук нібито згортає весь свій бізнес і збирається тікати з України, адже проти нього розгорнеться масована атака.

А ось у пресслужбі його Фонду всю інформацію дуже коротко спростували. Мовляв, все це брехня. "Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", – йдеться у заяві.

І Пінчук, і Деркач родом із Дніпра. Більше того, батько нардепа свого часу працював у КДБ СРСР і міг особисто брати участь у вербуванні майбутнього олігарха. А розписка (її справжність варто ще довести) цілком могла потрапити в сім'ю Деркача.

OBOZREVATEL незабаром опублікує можливу схему виведення коштів Віктором Пінчуком з України і його зв'язок із високопоставленими політиками США, а також розповість, як він виводив гроші з власного банку.

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