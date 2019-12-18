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18 грудня • оновлено в 17:22
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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"Формула Штайнмаєра" в обмін на колеса Пінчука? Як сім'я Кучми заробила мільйони

10.8т
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Олігарх і зять другого президента України Віктор Пінчук отримав особливі умови експорту в Росію. Це трапилося відразу після того, як його високопоставлений родич обійняв посаду представника у Тристоронній контактній групі у Мінську.

В кінці липня Євразійська економічна комісія у Москві несподівано дозволила Пінчуку продавати сталеві суцільнокатані колеса без мита у 34,22%, а вже за кілька місяців Кучма зробив свій внесок у підписання "формули Штайнмаєра", через яку в Україні спалахнула ціла низка протестів.

Росія фактично "подарувала" родичу другого президента мільйони доларів. Про те, як і чому країна-агресор через родича могла підкупити Леоніда Кучму і скільки його сім'я отримає завдяки щедрості Путіна – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Допоміг Кучма? Подарунок для Пінчука від Росії

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра", вибори на окупованій Росією території проводитимуть до отримання контролю над кордоном, а Донецька і Луганська області назавжди отримають "особливий статус". На такі кроки погодився президент Володимир Зеленський після того, як Леонід Кучма став його представником у Мінську.

Буквально за кілька місяців до цього Росія пішла практично на унікальний крок. Проти українських компаній постійно посилюють санкції, а ось бізнес Пінчука отримав преференції.

"Формула Штайнмаєра" в обмін на колеса Пінчука? Як сім'я Кучми заробила мільйони

"Формула Штайнмаєра" в обмін на колеса Пінчука? Як сім'я Кучми заробила мільйони

Його компанія "Інтерпайп", яка виробляє і продає в РФ і країни СНД сталеві суцільнокатані колеса, була звільнена від величезного мита. Якщо раніше вони мали платити до бюджету країни-агресора 34,22% (а це майже 7,8 млн доларів на місяць), то зараз всі ці гроші осідатимуть у кишені родича Кучми.

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Всього "Інтерпайп" продає в РФ і сусідні країни свою продукцію на суму близько 234 млн доларів на рік. Офіційно причина, з якої їх звільнили від загороджувальних заходів – потреба у продукції. Але насправді, як засвідчила практика, Росія використовує мита як політичний тиск, незалежно від потреб власного ринку. "Інтертайп" їм дійсно потрібен, вони фактично монополісти у своєму сегменті продукції, але також потрапили під санкції. Мита діяли доти, доки Леонід Данилович почав представляти Україну у Тристоронній контактній групі у Мінську.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

Незважаючи на всі санкції, родич другого президента і до цього успішно торгував із агресором. Президент Володимир Зеленський при цьому відправляє на переговори з Росією того, чия сім'я безпосередньо залежить від агресора.

Виникає питання: чому Росія вирішила зробити подарунок для сім'ї Кучми у розмірі 93,6 мільйонів доларів на рік? Саме стільки вони мали заплатити у вигляді мита, але не заплатять. Також цікаво, чи не завадить такий конфлікт Кучмі діяти в інтересах України?

Не трубами єдиними: Пінчука звинуватили у скандалі з виведенням грошей МВФ

Напередодні сплив можливий зв'язок Пінчука зі спецслужбами Росії. Принаймні таку заяву зробив народний депутат Андрій Деркач (позафракційний). Він показав нібито оригінал підписки олігарха.

У цьому документі йдеться про те, що олігарх у 1987 році зобов'язався співпрацювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій". Нардеп також заявив, що Пінчук нібито згортає весь свій бізнес і збирається тікати з України, адже проти нього розгорнеться масована атака.

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А ось у пресслужбі його Фонду всю інформацію дуже коротко спростували. Мовляв, все це брехня. "Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", – йдеться у заяві.

"Формула Штайнмаєра" в обмін на колеса Пінчука? Як сім'я Кучми заробила мільйони

І Пінчук, і Деркач родом із Дніпра. Більше того, батько нардепа свого часу працював у КДБ СРСР і міг особисто брати участь у вербуванні майбутнього олігарха. А розписка (її справжність варто ще довести) цілком могла потрапити в сім'ю Деркача.

OBOZREVATEL незабаром опублікує можливу схему виведення коштів Віктором Пінчуком з України і його зв'язок із високопоставленими політиками США, а також розповість, як він виводив гроші з власного банку.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
корупція
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А почему вы не пишете про миллиарды рошенки или яйценюка ? Ах да,таких заданий не поступало, да и боярин будет не доволен ю
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
А почему вы не пишете, как П орох обокрал Украину? Откуда сотни миллионов у Яиценюка и Ав акова, или у простого служаки Геллатея? И почему до сихпор не повесили убийц Майданаи Одессы и журналистов? Трусы и ба ндеровскаясволочь ты вор и жулик Мойша! :))))))))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Шо Кучм, "совковый" жлоб - "зятек", шо вор - его "зятек" Пинчук. - одного поля ягоды. Да разве только они - возьмите любого, с позволения сказать "олигарха", вор на воре - место на нарах, но "элита". Горько и смешно одновременно - украинское общество разделилось на категории: тех кто украл и не сел, тех, кто им завидует и тоненькую прослойку добившуюся благополучия тяжелейшим трудом.
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