Forbes склав топ-100 найдорожчих брендів у світі
Forbes склав рейтинг найдорожчих брендів у світі.
Журнал Forbes склав рейтинг зі 100 найдорожчих брендів світу. Першу сходинку посіла американська компанія Apple.
Як сказано на сайті видання, загальна вартість 100 найдорожчих брендів за рік зросла з $2,33 трлн до $2,54 трлн. В списку найбільш популярною галуззю виявилась ІТ.
Топ-10 найдорожчих брендів 2020 року:
Apple ($241,2 млрд, зростаня на 17% за рік);
Google ($207,5 млрд, +24%)
Microsoft ($169 млрд +30%)
Amazon (135,4 млрд, +40%)
Facebook ($70,3 млрд, -21%)
Coca-Cola ($64,4 млрд, +9%)
Disney ($61,3 млрд, +18%)
Samsung ($50,4 млрд, -5%)
Louis Vuitton ($47,2 млрд, +20%)
McDonald`s ($46,1 млрд, +5%)
Топ-10 найдорожчих брендів світу. Сайт Forbes
Зазначається, що компанії Amazon, Netflix і PayPal продемонстрували істотне зростання вартості бренду з минулого року, що відповідає тенденціям. Однак до рейтингу потрапили і новачки. Наприклад, такі бренди, як Nintendo, Burger King, Hennessy і AXA, увійшли до списку найдорожчих брендів, а Philips, Hewlett Packard Enterprise, Nissan і Kellogg його покинули.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні статки найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса, знову оновили історичний рекорд, сягнувши $182,6 млрд.