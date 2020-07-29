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Forbes склав топ-100 найдорожчих брендів у світі

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
3,0 т.
Forbes склав топ-100 найдорожчих брендів у світі

Forbes склав рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Журнал Forbes склав рейтинг зі 100 найдорожчих брендів світу. Першу сходинку посіла американська компанія Apple.

Як сказано на сайті видання, загальна вартість 100 найдорожчих брендів за рік зросла з $2,33 трлн до $2,54 трлн. В списку найбільш популярною галуззю виявилась ІТ.

Топ-10 найдорожчих брендів 2020 року:

  1. Apple ($241,2 млрд, зростаня на 17% за рік);

  2. Google ($207,5 млрд, +24%)

  3. Microsoft ($169 млрд +30%)

  4. Amazon (135,4 млрд, +40%)

  5. Facebook ($70,3 млрд, -21%)

  6. Coca-Cola ($64,4 млрд, +9%)

  7. Disney ($61,3 млрд, +18%)

  8. Samsung ($50,4 млрд, -5%)

  9. Louis Vuitton ($47,2 млрд, +20%)

  10. McDonald`s ($46,1 млрд, +5%)

Топ-10 найдорожчих брендів світу.

Топ-10 найдорожчих брендів світу. Сайт Forbes

Зазначається, що компанії Amazon, Netflix і PayPal продемонстрували істотне зростання вартості бренду з минулого року, що відповідає тенденціям. Однак до рейтингу потрапили і новачки. Наприклад, такі бренди, як Nintendo, Burger King, Hennessy і AXA, увійшли до списку найдорожчих брендів, а Philips, Hewlett Packard Enterprise, Nissan і Kellogg його покинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні статки найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса, знову оновили історичний рекорд, сягнувши $182,6 млрд.

СШАAppleMcDonald'sAmazonMicrosoft
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