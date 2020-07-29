Forbes склав топ-100 найдорожчих брендів у світі

Журнал Forbes склав рейтинг зі 100 найдорожчих брендів світу. Першу сходинку посіла американська компанія Apple.

Як сказано на сайті видання, загальна вартість 100 найдорожчих брендів за рік зросла з $2,33 трлн до $2,54 трлн. В списку найбільш популярною галуззю виявилась ІТ.

Топ-10 найдорожчих брендів 2020 року:

Apple ($241,2 млрд, зростаня на 17% за рік); Google ($207,5 млрд, +24%) Microsoft ($169 млрд +30%) Amazon (135,4 млрд, +40%) Facebook ($70,3 млрд, -21%) Coca-Cola ($64,4 млрд, +9%) Disney ($61,3 млрд, +18%) Samsung ($50,4 млрд, -5%) Louis Vuitton ($47,2 млрд, +20%) McDonald`s ($46,1 млрд, +5%)

Топ-10 найдорожчих брендів світу. Сайт Forbes

Зазначається, що компанії Amazon, Netflix і PayPal продемонстрували істотне зростання вартості бренду з минулого року, що відповідає тенденціям. Однак до рейтингу потрапили і новачки. Наприклад, такі бренди, як Nintendo, Burger King, Hennessy і AXA, увійшли до списку найдорожчих брендів, а Philips, Hewlett Packard Enterprise, Nissan і Kellogg його покинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні статки найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса, знову оновили історичний рекорд, сягнувши $182,6 млрд.