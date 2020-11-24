Податкові канікули і виплата 8 тисяч грн: Зеленський анонсував нові програми підтримки бізнесу на карантині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фізособи-підприємці отримають матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, яке оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Президент додав, що до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Як вказує пресслужба Офісу президента, згідно з розрахунками, понад мільйон українців зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн. Крім того, підприємці одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

"Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", – зазначив президент.

Які ще заходи підтримки пропонують:

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію ЄСВ за найманих працівників. Майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб–підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які працювали під час карантину навесні: матеріальна допомога ФОПам на дітей до 10 років, компенсації з часткового безробіття, кредитна програма 5-7-9%.

"Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків", – наголосив Зеленський.

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