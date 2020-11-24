Податкові канікули і виплата 8 тисяч грн: Зеленський анонсував нові програми підтримки бізнесу на карантині

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Президент хворів близько двох тижнів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фізособи-підприємці отримають матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, яке оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Президент додав, що до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Як вказує пресслужба Офісу президента, згідно з розрахунками, понад мільйон українців зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн. Крім того, підприємці одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

"Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", – зазначив президент.

Які ще заходи підтримки пропонують:

  • Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію ЄСВ за найманих працівників. Майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

  • Податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб–підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

  • Відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які працювали під час карантину навесні: матеріальна допомога ФОПам на дітей до 10 років, компенсації з часткового безробіття, кредитна програма 5-7-9%.

"Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків", – наголосив Зеленський.

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