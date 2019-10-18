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18 жовтня • оновлено в 22:23
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"Не треба рівнятися на Сталіна!" Підприємці влаштували "бунт" під ОП: "слуги" відповіли

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Під Офісом президента Володимира Зеленського зібралися представники малого бізнесу, які влаштували так званий Касовий Майдан через нововведення про касові апарати.

Нардепка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласа у відповідь пояснила, кого торкнеться нове законодавство. Вона розкрила деталі в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня.

"Поясніть, чому ви почали ось ці реформи саме з нас? Невже повернулися всі гроші в країну? Все з офшорів повернули? Інших проблем немає? Прийшов час зайнятися ФОП?" – обурився один із підприємців.

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Підприємці влаштували "бунт" під ОП: "слуги" відповіли

Підприємці влаштували "бунт" під ОП: "слуги" відповіли

"Я розумію, є сталінська приказка "Ліс рубаютьтріски летять". Але не треба тут рівнятися на Сталіна", – додав інший представник бізнесу.

"Відповідь дуже проста. Ми почали не з ФОП. Ми почали з великого бізнесу, який прикидається ФОП. Ви все знаєте про багаті ресторани, які працюють на 10 ФОП і приховують доходи. Вони відбирають гроші у людей", – відповіла Підласа.

За її словами, представникам малого бізнесу боятися нема чого. "Насправді, чесний малий бізнес тільки виграє від того, що буде надавати фіскальні чеки", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 19 вересня, підтримали законопроєкт про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Згідно з документом, покупці, яким не видаватимуть чеки, зможуть отримати кешбек.

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интересно..почему не бастують рабы госпредприятий,с фактическим налогом 70 процентов..
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А как было при Януковиче - Ясно Солнышко ???? на майдане нет нет мелькал его портрет - голого с гениталиями - вот на последние купите этот портрет и целуйте его в гениталии... дол*баебы кастрюлеголовые……..
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