"Не треба рівнятися на Сталіна!" Підприємці влаштували "бунт" під ОП: "слуги" відповіли

Під Офісом президента Володимира Зеленського зібралися представники малого бізнесу, які влаштували так званий Касовий Майдан через нововведення про касові апарати.

Нардепка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласа у відповідь пояснила, кого торкнеться нове законодавство. Вона розкрила деталі в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня.

"Поясніть, чому ви почали ось ці реформи саме з нас? Невже повернулися всі гроші в країну? Все з офшорів повернули? Інших проблем немає? Прийшов час зайнятися ФОП?" – обурився один із підприємців.

Підприємці влаштували "бунт" під ОП: "слуги" відповіли

"Я розумію, є сталінська приказка "Ліс рубають – тріски летять". Але не треба тут рівнятися на Сталіна", – додав інший представник бізнесу.

"Відповідь дуже проста. Ми почали не з ФОП. Ми почали з великого бізнесу, який прикидається ФОП. Ви все знаєте про багаті ресторани, які працюють на 10 ФОП і приховують доходи. Вони відбирають гроші у людей", – відповіла Підласа.

За її словами, представникам малого бізнесу боятися нема чого. "Насправді, чесний малий бізнес тільки виграє від того, що буде надавати фіскальні чеки", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 19 вересня, підтримали законопроєкт про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Згідно з документом, покупці, яким не видаватимуть чеки, зможуть отримати кешбек.

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