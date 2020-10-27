Фонду боротьби з COVID-19 не було: "Укравтодор" пояснив, чому кошти пішли на дороги

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.

"Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4 200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали COVID-фондом", – заявив Кубраков в інтерв’ю "Бабелю".

"Насправді "Нафтогаз" перерахував 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд", – додав він.

Голова "Укравтодору" наголосив, що будівництво доріг в Україні нічим не відрізняється від Чехії та Польщі.

"Близько семи-восьми компаній у нас формують 45-50 відсотків ринку. Всього на наших об’єктах працює приблизно 60 компаній. Із контрактом понад мільярд – 12 або 13 компаній. В Австрії, Франції та Німеччині – два-три великі гравці на весь ринок. Цього року ми справді будуємо на великих ділянках – 20-50 кілометрів, а якщо брати весь об’єкт, то він може бути 120-130 кілометрів", – резюмував Кубраков.

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