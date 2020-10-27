Фонду боротьби з COVID-19 не було: "Укравтодор" пояснив, чому кошти пішли на дороги
Спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України назвав ситуацію із фондом комунікаційним промахом
У фонді було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4 200 кілометрів доріг
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.
"Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4 200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали COVID-фондом", – заявив Кубраков в інтерв’ю "Бабелю".
"Насправді "Нафтогаз" перерахував 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд", – додав він.
Голова "Укравтодору" наголосив, що будівництво доріг в Україні нічим не відрізняється від Чехії та Польщі.
"Близько семи-восьми компаній у нас формують 45-50 відсотків ринку. Всього на наших об’єктах працює приблизно 60 компаній. Із контрактом понад мільярд – 12 або 13 компаній. В Австрії, Франції та Німеччині – два-три великі гравці на весь ринок. Цього року ми справді будуємо на великих ділянках – 20-50 кілометрів, а якщо брати весь об’єкт, то він може бути 120-130 кілометрів", – резюмував Кубраков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам, закупівлю обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в Україні у 2021 році не буде окремого "коронавірусного фонду", оскільки це не передбачено проєктом бюджету на 2021 рік.