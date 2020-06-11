Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є банкрутом – меморандум із МФВ

Дарина Дурова Економіка 21:43, 11.06.2020 Оновлено: 21:55, 11.06.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є банкрутом.

Про це заявляється в меморандумі, укладеному Міжнародним валютним фондом та Україною. Текст документа був оприлюднений 11 червня на сайті МВФ.

"Велика кількість виплат вкладникам після ліквідації понад 100 банків із 2014 року, а також низький рівень відновлення активів призвели до неплатоспроможності ФГВФО", – йдеться у тексті.

ФГВФО
ТСН

Меморандум стверджує, що система страхування депозитів із достатнім рівнем капіталізації та фінансування має вирішальне значення для фінансової стабільності України.

"Міністерство фінансів і ФГВФО за погодженням з НБУ, МВФ і Світовим банком підготують до кінця липня 2020 план з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця 2021-го, зберігаючи стимули для максимального повернення коштів від збанкрутілих банків. Рада фінансової стабільності прийме цей план до кінця серпня 2020 року", – відзначається в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

  • Також у Мінфіні заявили, що частина коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

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