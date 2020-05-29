Фонд держмайна за п'ять годин здійснив зміну керівництва "Центренерго"

Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави. Водночас наглядова рада компанії призначила виконуючим обов'язки його гендиректора Олександра Корчинського.

Про це 29 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко. За його словами, це трапилося через місяці невдалих спроб, до того ж цього разу на зміну керівництва знадобилося всього п'ять годин.

"Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збори наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", – написав він.

Сенниченко заявив про повернення "Центренерго" під контроль держави

Сенниченко заявив, нібито Фонд знайде всіх, хто "перейшов на темну сторону сили". Зокрема, підкреслив, що поки вони не відають навіть інформацією про стан справ на держпідприємстві, оскільки попереднє керівництво "Центренерго" приховувало від них дані аудиту.

"Все, що у нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якщо б все було гаразд, то не треба було мінувати Фонд, аби не зібралася наглядова рада", – переконаний він.

Facebook/Dmitry Sennychenko

За інформацією на сайті Фонду держмайна, перед призначенням Олександра Корчинського, кандидатуру якого Кабмін затвердив ще в лютому, наглядова рада "Центренерго" ухвалила одностайне рішення про припинення обов'язків генерального директора Володимира Потапенка.

"Завданнями нового керівника ПАТ "Центренерго" є наведення порядку в поточній операційній діяльності, завершення річного фінансового звіту та аудиту компанії, забезпечення стабільної виплати заробітних плат працівникам і стабільної співпраці з Фондом державного майна щодо підготовки підприємства до великої приватизації – для залучення інвестицій", – підсумував Сенниченко.

Facebook/Dmitry Sennychenko

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