Фонд держмайна розповів, як бореться з непрозорістю контрактів, що укладаються АТ "Одеський припортовий завод". У відомстві вимагають прискорення доопрацювання Порядку проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини AT "ОПЗ". Про це стало відомо з опублікованої ІА "Українські новини" відповіді ФДМУ на журналістський запит.

У відповіді на запит чиновники запевнили, що нині Фонд державного майна "вживає всіх можливих заходів для проведення прозорого відбору постачальника давальницької сировини природного газу".

"На сьогодні Фондом було направлено листи на Товариство стосовно прискорення доопрацювання Порядку проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини AT "ОПЗ" (Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" – ред.)", – йдеться у відповіді ФДМУ.

Фонд держмайна нагадав, що у січні 2020 року було оголошено конкурсний відбір постачальника давальницької сировини.

"Проте, з метою запобігання нанесенню шкоди економічним інтересам держави та забезпечення створення умов безперебійної, рентабельної та найбільш економічно вигідної діяльності Товариства, наглядовою радою AT "ОПЗ" відмінено розпочату процедуру конкурсного відбору та зобов’язано Виконавчий орган АТ "ОПЗ" терміново розробити та надати на затвердження наглядовій раді AT "ОПЗ" Порядок проведення відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини AT "ОПЗ", в якому визначити чіткі умови, вимоги та положення для проведення відбору постачальника давальницької сировини з максимальним убезпеченням діяльності AT "ОПЗ" від наявних ризиків, а також доручено керівнику Виконавчого органу AT "ОПЗ" розглянути можливість переходу AT "ОПЗ" на прямі поставки природного газу", – зазначають у ФДМУ.

ФДМ розповів, як бореться з непрозорими контрактами на ОПЗ – ЗМІ

ФДМ розповів, як бореться з непрозорими контрактами на ОПЗ – ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли про схеми, які, за даними журналістів, існують на Одеському припортовому заводі. Зокрема, видання Цензор на початку червня опублікувало новину про співпрацю ОПЗ з компанією "АгроГазТрейдінг". Контракт з цією компанією на переробку сировини ОПЗ уклав ще минулого року, згодом він кілька разів пролонговувався.

За інформацією видання, співпраця з АГТ коштує ОПЗ 5-7 млн грн прибутку щомісяця через невигідні для держпідприємства умови контракту. При цьому результати останнього конкурсу, на якому інші компанії пропонували ОПЗ більш вигідні умови співпраці, правління підприємства скасувало без пояснення причин.

У компанії "АгроГазТрейдинг" існування заборгованості перед ОПЗ спростовують. Однак не показують акт звірки щодо поточної заборгованості із заводом, хоча це могло би зняти всі питання щодо умов співпраці.

При цьому за інформацією, яку журналісти "Українських новин" опублікували з посиланням на власні джерела, заборгованість АГТ перед ОПЗ таки існує. Адже замість прописаної у договорі передоплати за послуги ОПЗ, АГТ сплачує їх за фактом надання з відтермінуванням. Загалом, за підрахунками політолога Олексія Голобуцького, через непрозорі схеми продовження контрактів ОПЗ може щомісяця недоотримувати до 7 млн долларів прибутку.