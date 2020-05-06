Збирати гроші на боротьбу з COVID-19 доручили Борису Бауму: розкрилися зв'язки з ОПУ та Росією

Один із двох фондів, які за сприяння ОПУ збирали гроші меценатів для боротьби з коронавірусом, належить підприємцю Борису Бауму, який пов'язаний із великим російським бізнесом.

Про це повідомляє "Бабель". За даними YouControl, Баум очолив благодійний фонд "Прайм" у розпал пандемії – 5 квітня, а вже наступного дня став його кінцевим бенефіціаром.

Видання зазначає, що Офіс президента підключив "Прайм" до збору коштів після того, як інший фонд – "Корпорація Монстрів" (КМ) Андрія Ставніцера – заявив про свій вихід із кампанії.

Цю заяву КМ зробив того ж дня, коли Баум очолив "Прайм" – 5 квітня. Залишки грошей на своїх рахунках КМ перевів "Прайму". Цю інформацію виданню підтвердила керівник КМ Катерина Ножевнікова.

"На час, коли президент вирішив, який фонд буде наступним (збирати гроші. – Ред.), у нас на рахунку із (зібраних. – Ред.) 380 млн гривень залишилося 22,5 млн, цю суму ми переказали "Прайму", – розповіла вона.

Ножевнікова уточнила, що пізніше з цих 22 млн КМ брав гроші, щоб закрити попередні контракти із закупівлі медобладнання і респіраторів. В результаті у "Прайму" мало залишитися близько 15 млн гривень.

До цього заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що всього Фонд із ліквідації наслідків COVID-19 зібрав понад 374 мільйони гривень. Він не деталізував, які саме організації збирали гроші. За інформацією джерел видання, 50 млн гривень із загальної суми пройшли через рахунки "Прайму", інші зібрав КМ.

Варто зазначити, що сам Баум послався на зайнятість і не став коментувати умови та деталі співпраці з Офісом президента. В офісі фонду "Прайм", почувши запитання, пообіцяли відповісти завтра.

Кирило Тимошенко також не прокоментував умови співпраці ОП з "Праймом" і Баумом.

"Баум довго жив у Латвії. Він багато років працював топменеджером у структурах російсько-української групи VS Energy. Один із власників компанії – член Ради федерації РФ і спецпредставник Володимира Путіна Олександр Бабаков. Також Баум входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, партнером яких була VS Energy", – пише видання.

За даними Bihus.Іnfo, у владу Баума привів голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями спалахнув скандал навколо постачання в Україну з Китаю гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Офіс президента звинуватили у тому, що він не надав прозору звітність про закупівлі обладнання та засобів захисту, не показав перелік меценатів та бізнесменів, які були залучені до цього процесу. У відповідь Тимошенко опублікував "оперативний звіт" з окремими цифрами, які стосувалися боротьби з пандемією в Україні.

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