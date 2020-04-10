Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 мільярдів – Зеленський

Юрій Сергієнко Економіка 20:44, 10.04.2020

Фонд боротьби з коронавірусом в Україні складе 66 мільярдів гривень, додатково буде виділено 30 мільярдів для пенсіонерів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook 10 квітня, розповів, куди підуть ці кошти.

"За ці кошти передбачено істотно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також – покупка необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати життя всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу", – зазначив голова держави.

Президент додав, що окремо від фонду майже 30 мільярдів будуть спрямовані пенсіонерам на індексацію пенсій і допомогу в розмірі тисячі гривень.

Подбробності, про що говорив президент у зверненні, можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Смоленська катастрофа трапилася 10 років тому: як все було і хто занапастив польську еліту

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

"Завоювання Майдану влада зливає в унітаз": Сенцов став на захист Чорновол

До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства