Головна Новини
10 квітня • оновлено в 22:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 мільярдів – Зеленський

2.5т
Читати матеріал російською

Фонд боротьби з коронавірусом в Україні складе 66 мільярдів гривень, додатково буде виділено 30 мільярдів для пенсіонерів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook 10 квітня, розповів, куди підуть ці кошти.

На боротьбу з коронавірусом виділять 66 млрд грн: Зеленський розповів, куди підуть гроші

"За ці кошти передбачено істотно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також – покупка необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати життя всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу", – зазначив голова держави.

Президент додав, що окремо від фонду майже 30 мільярдів будуть спрямовані пенсіонерам на індексацію пенсій і допомогу в розмірі тисячі гривень.

Подбробності, про що говорив президент у зверненні, можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
29
11
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Степчин Олег
Степчин Олег
Зеля заработает, лабая на пианино.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
осталось только напечатать эти 66 млрд, ну или попросить взаймы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Куни Чан, а причем здесь исполнение бюджета? уже на данный момент, особенно после возвращения заробитчан, все в стране пренадлежит или ВМФ или с. о р о с у!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Петренко Амадеус, если не расчитывать сидеть до конца года, то можно забить на исполнение бюджета
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
если вы разово будете выделять 199000тыс грн,или 1498000млн грн,то они мы знаем куда они пойдут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 100 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • Кличко пообіцяв, що в Києві не будуть вводити комендантську годину.

  • СБУ відкрила кримінальне провадження проти влади Миколаївщини, де ще не зафіксовано жодного випадку коронавирусу.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги