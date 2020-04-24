Фіскальна ефективність ПДВ: Верланов розповів про досягнення

За деклараціями березня 2020 було задекларовано 17,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 900 млн грн, або на 5,3% більше, ніж торік.

Про це розповів глава Державної податкової служби Сергій Верланов, передає прес-служба відомства.

Так, за підсумками декларування ПДВ у березні зберігається тенденція випереджальних темпів зростання сум податку до обсягів поставок, тому фіскальна ефективність ПДВ зросла майже на 10%. Підкреслюється, що за цей же період обсяг поставок скоротився на 4,2% (з 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Як нам це вдалося? Ніякої магії - лише припинення мінімізаційні схем і збільшення якості адміністрування ПДВ. Цей результат краще всяких слів говорить про те, що податкова служба робить свою роботу. І якими б не були зовнішні виклики, ефективність її буде тільки зростати", - заявив Верланов.

За його словами, незважаючи на масовані атаки шахраїв і їх покровителів, кошти і надалі будуть надходити до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримувати відшкодування.

Сергій Верланов

Як повідомляв OBOZREVATEL, новій Державній податковій службі вдалося припинити більшу частину системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади, що є великою перемогою.

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