Фірташа видадуть США: Верховний суд Австрії ухвалив рішення

Верховний суд Австрії погодився екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Як повідомляє Reuters, цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року. Олігарха звинувачували у хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії.

Суддя послідовно відхилив доводи захисту. Він вказав, що Верховний суд не вирішує питання наявності чи відсутності вини, а розглядає дотримання законодавства при прийнятті рішення апеляційним судом і вирішення питання про можливість екстрадиції.

Незважаючи на наявність деяких зауважень до розгляду справи в апеляційному суді, в цілому Верховний суд залишив її чиннию, відхиливши також і деякі претензії прокуратури, які не впливають на остаточне рішення.

В ході слухань Фірташ відмовився від останнього слова, приєднавшись до заяв своїх захисників, а після винесення вердикту бізнесмен і його адвокати відмовилися від будь-яких коментарів пресі і вільно покинули будівлю суду.

Фірташ в суді Радіо Свобода

Тепер Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення. Сам олігарх рішення ще не коментував. Після самого затвердження рішення про його екстрадицію колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати США вже у липні.

Австрійські ЗМІ, коментуючи ситуацію після рішення Верховного суду, назвали майбутнє рішення міністра юстиції "політичним". "Зважаючи на актуальність цього питання для зовнішньої політики завжди вважалося ймовірним, що таке рішення буде прийнято тільки за погодженням з іншими членами федерального уряду", – відзначає агентство APA, додаючи, що на це може знадобитися кілька днів.

Фірташ заперечує звинувачення проти нього. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися у США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку із цією справою.

Як відомо, на засіданні суду були присутні нардеп, член партії "Опозиційна платформа — За життя" Сергій Льовочкін і депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Папієв. За їхніми словами, вони приїхали "підтримати друга".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу у 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, які вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна по дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в Іспанію.

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