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Фірташа видадуть США? З'явилися нові подробиці з Австрії у справі про екстрадицію

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У Міністерстві юстиції заявили, що питання видачі українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США наразі перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни.

У коментарі DW у відомстві відповіли, що сформулюють Мін'юсту свою офіційну позицію, а остаточне рішення з приводу екстрадиції ухвалить міністр юстиції Австрії Йозеф Мозер.

Згідно з австрійським законодавством, він ухвалюватиме рішення "з урахуванням інтересів і міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

У міністерстві закордонних справ Австрії не відповіли на запит видання про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном. Американські адвокати Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного у США вже на початку липня.

Олігарха звинувачували у хабарі в розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Фірташ заперечує звинувачення проти нього. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

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Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то Фірташу загрожує там понад 80 років в'язниці із конфіскацією майна.

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Особа
Дмитро Фірташ
Місце
Австрія
Тег
США
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