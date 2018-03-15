Фірташ, Жеваго та інші: Гонтарева назвала найбільших олігархів-боржників НБУ

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева, відставку якої підтримала Верховна Рада, заявила, що низка банків винні регулятору понад 45 млрд гривень.

"Давайте подивимося більш детально на ці непогашені за останні три роки 45,2 млрд гривень. Наведу вам перелік неплатоспроможних банків - найбільших боржників за кредитами рефінансування та імена їхніх екс-власників, оскільки це дуже відомі олігархи в нашій країні", - заявила Гонтарева з трибуни парламенту.

Голова ради директорів Group DF Дмитро Фірташ винен Нацбанку по кредитах банку "Надра" - 9,8 млрд гривень, а голова наглядової ради "Дельта Банку" Микола Лагун винен за кредитами зазначеної фінустанови - 8 млрд гривень.

Крім того, народний депутат Костянтин Жеваго і його банк "Фінанси і кредит" винен регулятору 6,3 млрд гривень.

Народний депутат Леонід Клімов, який входить до комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, винен НБУ 3,4 млрд гривень.

Всі інші банки заборгували регулятору 7,5 млрд гривень.

За словами Гонтаревої, банкрутство банку не означає, що їхні екс-власники повністю звільняються від боргів своїх фінустанов.

"Саме тому НБУ направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами цих банків, а також ініціював 44 судових розгляди", - резюмувала вона.

Раніше "Обозреватель", опублікував звіт Гонтаревої в Раді про її діяльність на посаді глави НБУ.