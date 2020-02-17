FinStream створила партнерські програми для розвитку бізнесу в Україні

Компанія FinStream підписала ряд меморандумів про партнерство з українським бізнесом. Головна мета – створити адекватну альтернативу існуючій системі банківського кредитування, яка ніяк не рятує вітчизняний бізнес. Про це йдеться у статті аналітика FinStream Ярослава Цвіркуна.

Ярослав Цвіркун

"Програми кредитування бізнесу є невід’ємною складовою розвитку економіки будь-якої країни. Підприємці повинні завжди відчувати фінансову підтримку, без якої неможливо розвиватися. Проте, як показує практика, в нашій країні система грошово-кредитних відносин працює більше на користь банків, ніж на ФОПи та інший малий та середній бізнес, - переконаний Цвіркун.

Водночас, на його думку, перші кроки держави у розробці рятівного плану для економіки, який би створив умови для розвитку малого бізнесу – правильні, але недостатні.

"Програма "Доступні кредити 5-7-9%", наприклад, передбачає, що гроші будуть видаватися бізнесу виключно на купівлю та модернізацію основних засобів компанії (обладнання, корпоративного автомобілю, ремонт будівлі) та інші суміжні цілі. Крім того, якщо бізнес хоче знизити відсоткову ставку, то треба наймати робітників. Ця програма щойно запустилася, а вже відлякала від себе багато підприємців. Адже основні тези, які чути від них: "Це довга процедура", "Вони не всіх фінансують, а обраних", "Дешеві кредити дають не на ті цілі, які є головними для розвитку нашого бізнесу" тощо. Треба відмітити, що користь в такій програмі, звичайно, є, проте для дуже малого та специфічного сегменту підприємців. Хотілося б побачити, як держава виконає план видачі кредитів", - підкреслив експерт.

Цвіркун констатував: поза увагою держави опинилася значна частина малого та середнього бізнесу. Зокрема, наразі з великими проблемами стикаються фізичні особи-підприємці, які потребують кредитування для оплати послуг постачальників, поповнення обігових коштів, закриття заборгованості по зарплатах чи закупівлі сировини. Є й інші проблеми.

"Посередниками між державою та підприємцями виступають банки, які зацікавлені в тому, щоб профінансувати ідеальних (з усіх сторін) клієнтів – тих, хто має "зелену" (а не "червону") кредитну історію; у кого ідеально ведеться бухгалтерія; тих, хто пройшов фейс контроль (face control). Зазвичай, про це можна багато й не говорити. Підприємці, які на власному досвіді відчули все те банківське "тепло", й самі розуміють, як це працює в Україні. Тому ні для кого не таємниця, що саме альтернативні джерела фінансування та фінансові небанківські установи на власних "плечах" витягують увесь малий та середній бізнес в Україні", - зазначив експерт.

За його словами, компанія FinStream вже давно працює з малим бізнесом у плані кредитування – і надає кредити на розрахунки з постачальниками товарів, відкриття нових точок збуту, придбання обладнання чи автомобіля для бізнесу, швидких розрахунків по зарплатах. За час роботи у компанії виробили основне правило: кожен клієнт потребує індивідуального підходу.

"Розмовляючи з нашими клієнтами, ми створили цілу формулу успіху взаємодії з ними. Адже в наш час вже недостатньо просто сказати: "Ось перелік документів. Коли все заповниш, то приходь". А у разі відсутності одного папірця – просто дати відмову клієнту, як це часто роблять в банках, не витрачаючи часу на детальний аналіз бізнесу. Треба вміти знайти індивідуальний підхід до кожного. Подивитися всередину проблеми та детально проаналізувати бізнес. Адже кінцевою метою партнерства між підприємцями та фінансовими інституціями повинно бути створення сприятливої екосистеми для розвитку бізнесу в Україні", - розповів CEO компанії Сергій Сапатов.

Сергій Сапатов (другий зліва)

За словами експертів, наразі FinStream підписала меморандуми про партнерство з рядом компаній.

"Ми маємо об’єднуватися задля розвитку економіки України. Тому всім організаціям треба створювати партнерські програми задля досягнення спільної мети. Таким чином було заключено ряд меморандумів між FinStream та такими організаціями як: Асоціацією Франчайзингу України, юридичною компанією Data Group, Veterano Group, Schulz та багато інших. Тільки разом ми зможемо спонукати стабільне зростання МСБ в Україні", - підкреслив власник та генеральний директор FinStream Сергій Позняк.

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