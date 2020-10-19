Фінмоніторинг викрив схеми з відмивання грошей на 60 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів для протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів становить 60,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Представники відомства наголосили, що приділяють особливу увагу стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державного майна.

Зокрема, за 9 місяців направлено до правоохоронних органів 157 таких матеріалів. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину становить 6,4 млрд гривень.

Також Держфінмоніторинг здійснює заходи проти фінансування терористичної діяльності. Відомство направило до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України за участі Державної служби фінансового моніторингу припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який організував обіг коштів на суму понад 15 млрд гривень.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували близько 400 фіктивних фірм.