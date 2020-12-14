Фінансування Нацполіції на 2021 рік є недостатнім, – Монастирський

Коштів, які передбачені в Держбюджеті на 2021 рік для фінансування Національної поліції, буде недостатньо.

Про це заявив керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає "Інтерфакс-Україна". На його думку, правоохоронці в Україні не забезпечені максимально, а їхня середня зарплата становить усього 12 тисяч гривень.

"Я думаю, що середня зарплата хоча б у 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо з огляду на ті виклики, які переживає галузь", – сказав він.

Монастирський зазначив, що недобір особового складу Нацполіції, який нині становить від 20 до 30%, визначає саме неналежне фінансування.

Водночас народний депутат додав, що загалом правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.

"У проєкті державного бюджету, який завтра буде розглядатися в залі, після реформи (місцеві прокурори. – Ред.) будуть отримувати значні суми – 20-25 тис. грн", – уточнив Монастирський.

Нагадаємо: Верховна Рада може ухвалити бюджет-2021 у другому читанні вже 15 грудня. До другого читання документ переглянули, урізали видаткову частину і збільшили дохідну. Загалом вийшли на показник дефіциту приблизно 5,5% від ВВП. За словами чиновників, це задовольнило запит МВФ.

Чи рятує це бюджет-2021 і які критичні помилки роблять його творці – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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