Фінансування Нацполіції на 2021 рік є недостатнім, – Монастирський
Коштів, які передбачені в Держбюджеті на 2021 рік для фінансування Національної поліції, буде недостатньо.
Про це заявив керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає "Інтерфакс-Україна". На його думку, правоохоронці в Україні не забезпечені максимально, а їхня середня зарплата становить усього 12 тисяч гривень.
"Я думаю, що середня зарплата хоча б у 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо з огляду на ті виклики, які переживає галузь", – сказав він.
Монастирський зазначив, що недобір особового складу Нацполіції, який нині становить від 20 до 30%, визначає саме неналежне фінансування.
Водночас народний депутат додав, що загалом правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.
"У проєкті державного бюджету, який завтра буде розглядатися в залі, після реформи (місцеві прокурори. – Ред.) будуть отримувати значні суми – 20-25 тис. грн", – уточнив Монастирський.
Нагадаємо: Верховна Рада може ухвалити бюджет-2021 у другому читанні вже 15 грудня. До другого читання документ переглянули, урізали видаткову частину і збільшили дохідну. Загалом вийшли на показник дефіциту приблизно 5,5% від ВВП. За словами чиновників, це задовольнило запит МВФ.
Чи рятує це бюджет-2021 і які критичні помилки роблять його творці – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 листопада Кабмін передав документ до парламенту, де з ним ознайомилися нардепи. Згідно з законом, бюджет повинен бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.
Отже, законодавство вже порушили. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні були до 1 грудня.
Через це глава комітету податкової, митної та фінансової політики, "слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення в українців, і визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно.
26 листопада Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.