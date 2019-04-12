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Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

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Працівники Служби безпеки України у Вінницькій області виявили групу громадян, які займалися постачанням товарів у "ДНР" і "ЛНР" і платили податки так званим республікам.

Протиправний механізм діяв за схемою "псевдоекспорту": товар під виглядом експорту вивозився у Росію, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потрапляв на територію окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому представники Служби безпеки України зазначили, що "бізнесмени" систематично вносили податкові та митні платежі до бюджетів "ДНР" і "ЛНР", кошти з яких ішли на фінансування незаконних збройних формувань.

Новини
Збагатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ викрила компанію, яка фінансує терористів

Силовики затримали шістьох організаторів незаконної схеми за місцями їхнього проживання у Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

СБУ

Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

СБУ

Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

СБУ

Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

СБУ

Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знайшли 20 рообчих підприємств ватажків "Л/ДНР".

Значна частина таких фірм розміщена на території окремих районів Донецької та Луганської областей і не перебуває у стані припинення. При цьому вісім компаній зі списку мають податковий борг у сумі 1,6 млн гривень.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуСБУ
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Sitnikov Alexander
Sitnikov Alexander
Правильнее всего-это разрешить заводить в ОРДиЛО любые товары народного потребления, но только не деньги(любые, в том числе и пенсии). А в обратном направлении-запрет на вывоз товаров, но вывоз денег в любом колличестве.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
На палю , этих наваросов ,а имущество державе .
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
ДЯЧОК СТЬОПА, я живу в луганській області, єслі шо.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
ДЯЧОК СТЬОПА, чесно кажучи - знищував би тварюк доколінно.включно з грудними дітьми.
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