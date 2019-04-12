Фінансували "Л/ДНР": в Україні впіймали групу поплічників терористів

Працівники Служби безпеки України у Вінницькій області виявили групу громадян, які займалися постачанням товарів у "ДНР" і "ЛНР" і платили податки так званим республікам.

Протиправний механізм діяв за схемою "псевдоекспорту": товар під виглядом експорту вивозився у Росію, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потрапляв на територію окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому представники Служби безпеки України зазначили, що "бізнесмени" систематично вносили податкові та митні платежі до бюджетів "ДНР" і "ЛНР", кошти з яких ішли на фінансування незаконних збройних формувань.

Силовики затримали шістьох організаторів незаконної схеми за місцями їхнього проживання у Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знайшли 20 рообчих підприємств ватажків "Л/ДНР".

Значна частина таких фірм розміщена на території окремих районів Донецької та Луганської областей і не перебуває у стані припинення. При цьому вісім компаній зі списку мають податковий борг у сумі 1,6 млн гривень.

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