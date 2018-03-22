Фінансова допомога Україні: ЄС висуває умови

Рекомендації Європейської комісії, передані до Європарламенту, містять норму про те, що навіть перший транш макрофінансової допомоги Україні повинен супроводжуватися змістовними умовами.
"Потрібно визначити специфічні умови для кожного з двох траншів допомоги", - йдеться у документах ЄК, передає "Європейська правда".
Планується, що умови будуть відображати заходи, які не були виконані Україною в рамках попередньої програми макрофінансової допомоги ЄС.
Таким чином, Київ зможе отримати кошти лише в разі запуску систему перевірки електронних декларацій.
Нагадаємо, в 2017 році Україна не отримала третій транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році. Причиною стало невиконання низки вимог Євросоюзу.
Як повідомляв "Обозреватель", головною умовою надання макрофінансової допомоги Україні ЄС визначив ефективну реалізацію реформ на основі програми EFF (Extended Fund Facility) МВФ.
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