"Фінальний етап": в Росії відзвітували про газопровід в обхід України

Будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" завершено на 75%, стартувало укладання фінальної частини труби.

Як повідомляє прес-служба оператора проекту Nord Stream 2, по дну Балтійського моря в водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 км газопроводу "Північний потік-2". Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальної чверті газопроводу.

Повідомляється, що будівництво обох ниток газопроводу повністю завершене в територіальних водах Німеччини і Фінляндії. Триває укладка труб у територіальних водах Росії. Будівельні роботи на берегових ділянках в Німеччині і Росії перебувають "на просунутому етапі", відзначили в компанії.

"Бетонне покриття нанесено на всі труби, необхідні для будівництва двох ниток газопроводу. Практично завершено логістичні операції. Протягом літа останні труби з Ханко (Фінляндія) і Карлсхамна (Швеція) були доставлені на трубоукладальні судна. Триває доставка труб з хабів у Котке (Фінляндія) і в Мукрані (Німеччина) ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

euronews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

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