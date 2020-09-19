Фінальна експертиза зняла сумніви щодо обґрунтованості "Роттердам+", – адвокат

Будь-які сумніви щодо обґрунтованості формули "Роттердам+" були остаточно зняті після отримання висновку комплексної експертизи спеціалізованого інституту Служби безпеки України.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке.

"Фінальною експертизою підтверджено на замовлення сторони обвинувачення, що відсутні збитки від дії формули. Стверджувати надалі про незаконність та необґрунтованість формули було б абсурдно", - зазначив адвокат.

За його словами, предметом дослідження фінальної експертизи були в тому числі висновки експерта цього ж інститут СБУ від 2019 року, на підставі якої минулого року були оголошені підозри.

"Предметом її дослідження також була і перша експертиза, і ці ж самі експерти цієї ж самої установи спростували своє твердження щодо 2016-2017 року і підтвердили, що за весь період дії формули в 2016-2019 роках жодних збитків державі чи будь-кому не спричинено", - наголосив Трекке.

Після цієї експертизи прокурору САП, за словами адвоката, не залишалося іншого варіанту, окрім закрити справу за відсутності складу злочину.

"Зважаючи на більш ніж десяток висновків експертів та міжнародних досліджень, наданих стороною захисту, які підтверджують обґрунтованість формули. А також на отриманий стороною обвинувачення висновок СБУ, який підтвердив відсутність збитків внаслідок дії формули, САП не залишилось нічого, як прийняти об’єктивне рішення про закриття справи", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Це розслідування проводилося з березня 2017 по серпень 2020 р ньому брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП, а витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.