Філе сьомги, ікра і біфштекси: чим і за скільки харчуються у Раді нові депутати

У Верховній Раді України вартість страв у місцевих їдальнях варіюється від 20 до 175 гривень.

Зокрема, вартість салатів і закусок у парламенті стартує з позначки 22 гривні, свідчить публікація народного депутата дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександра Скічка в Instagram.

Наприклад, салат "східний" обійдеться у 40,5 гривні, "цезар" – 40,4 гривні, бутерброд із лососевою ікрою – 55,6 гривні, а із сьомгою – 48,4 гривні.

Як основну страву депутатам пропонують картопляні зрази з м'ясом за 58,6 гривні, біфштекс – 74,8 гривні, борщ із яловичиною – 45,7 гривні.

З дорожчих страв у наявності є люля-кебаб – 80,4 гривні та філе сьомги – 174,4 гривні.

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв в їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Вартість страв у їдальнях Верховної Ради варіюється від 20 до 175 гривень Олександр Скічко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради IX скликання. До порядку денного включено 27 пунктів.

Нардепи планують затвердити новий склад Кабінету міністрів України, нового генерального прокурора й ухвалити низку законів.

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