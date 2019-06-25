Філатов узяв участь у запуску найсучаснішого енергооб’єкту в Україні

У Дніпрі відкрили нову підстанцію "Наддніпрянська". Її будували майже два роки – винятково за кошти інвестпрограми ДТЕК Дніпровські електромережі, яка вклала в проект понад 370 млн грн.

Підстанція забезпечить безперебійне постачання електроенергії для нової гілки Дніпровської підземки – від станції "Вокзальна" до станції "Музейна", а також підвищить якість електропостачання для мешканців центральних районів. Нині "Наддніпрянську" вважають одним із найсучасніших енергооб’єктів в Україні.

"Були нарікання з боку сусідів. Але, як мені доповідають, нині всі претензії з боку людей зняті. Повинен бути баланс між приватними й суспільними інтересами. Цей проект має велике значення для розвитку міської енергоструктури. Справді, останнім часом енергоспоживання збільшується. Особливо в центральній частині міста. Коли замислювався цей проект, міська влада була обома руками за. Ми пишаємося тим, що саме в Дніпрі реалізуються такі проекти. Це – робочі місця й внесок у міську інфраструктуру", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Борис Філатов

Мер міста також назвав нинішні відносини з компанією конструктивними. Підстанція розташована на Лоцманському узвозі 1Л.

"Були всі передумови для прийняття технічного рішення. Складність проекту була й у тому, щоб втиснути потужну підстанцію на маленьку площу. Це вимагало, зокрема суттєвих капіталовкладень, та нам це вдалося. Ми вивчили ринок, тут працює сучасне європейське обладнання", – сказав генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Вадим Кухтій.

Підстанція повністю автоматизована. Вона працює з дистанційним обладнанням і здатна перейти на резервне живлення в разі необхідності. Це споруда закритого типу й має сучасне обладнання, що робить її безпечнішою та більш екологічною. Підстанція пройшла сім експертних оцінок, які підтвердили, що вона відповідає сучасним екологічним нормам безпеки населення. Площа високовольтного розподільчого пристрою підстанції еквівалентна трикімнатній квартирі – 80 м2. Тобто, нинішня підстанція фактично в 15 разів компактніша за своїх попередниць. Роботу тут забезпечують два трансформатори – по 40 мегавольт-амперів кожен. Під час будівництва демонтовано 180 тонн старих опор і ліній, багато з яких датовані ще 1932-му роком. Замість них до підстанції ведуть 5,5 км підземних ліній, укладені на двометровій глибині. Це дозволило вивільнити понад 30 гектарів площі.

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