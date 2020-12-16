15 грудня о 15:30 в Антикорупційному комітеті обговорювалася гучна політична справа "Роттердам+". Метою було реанімувати закриту справу хоча б медійно, яка успішно провалилася. Як пройшла і для чого збиралася ця зустріч – постараюся коротко пояснити нижче.

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Официальное расследование и медийную презентацию дела представило НАБУ с помощью своих союзников. Активное участие в публичной и юридической кампании принимает Шабунин и его Центр противодействия коррупции (ЦПК). Глава антикоррупционного комитета парламента Анастасия Радина долгое время работала в ЦПК, вследствие чего она оказывает активнейшую поддержку НАБУ в данном деле.

Радина пыталась давить на прокурора САП, который пояснил, как НАБУ не удалось результативно провести расследование. Однако депутаты отреагировали ожидаемо – с большим скепсисом.

"Роттердам+" – это формула определения цены энергетического угля в Украине, основанная на цене угля в Европе с учетом стоимости доставки его в Украину (тот самый плюс). Формула была принята НКРЭКУ в 2016 году в ситуации дефицита угля для определения тарифа ТЭС. Формула имеет абсолютно корректное экономическое происхождения и полностью идентична, например, формуле цены газа, закрепленной в Меморандуме МФВ президентом Владимиром Зеленским.

Позиция НАБУ состоит в том, что цена угля не должна была включать стоимость доставки, так как уголь производился в Украине. Тем самым по сути НАБУ предлагает дискриминировать отечественных шахтеров по цене в пользу импортных производителей, что постепенно приводило бы к замещению внутреннего производства угля. Если же принимать в качестве цены угля себестоимость украинских шахт, то такая цена была бы на 30%-40% выше цены "Роттердам+".

НАБУ посчитало стоимость угля, поставляемого на ТЭС с доставкой и без, получило 39 млрд. грн. за период действия формулы. НАБУ заказало частному эксперту проведение экспертизы этого расчета и эксперт подтвердил математику расчета, но не экономический принцип, на котором основывается формула. До сих пор НАБУ никто не подтвердил экономическую обоснованность исключения транспортных затрат.

В тоже время, в САП предоставлены десятки исследований и экспертиз международных и украинских институтов, которые подтверждают корректность формулы "Роттердам+".

В августе 2020 года срок досудебного расследования завершен. Прокурор САП принял решение о закрытии дела, принимая во внимание все обстоятельства дела.

Закрытие дела было обжаловано в ВАКС. Двое судей ВАКС по разным двум жалобам приняли разные решения: одним подтверждена законность решения прокурора о закрытии дела, другим – его постановление отменено. На данным момент досудебное расследование приостановлено до выполнения международных запросов по делу.

НАБУ всеми силами пытается оказывать давление на САП для передачи дела в суд, чтобы переложить ответственность на суд за провальное громкое политическое дело.

Очередным инструментом для НАБУ стал Антикоррупционный комитет Верховной Рады. НАБУ пытается делегировать функции суда и прокуратуры некомпетентным органам, для того, чтобы проводить локальные судилища с лояльными им участниками, попутно разглашая тайну следствия

Однако результат остается прежним: НАБУ не с чем идти в суд. Именно поэтому дело остается приостановленным на неопределенный срок и исходя из требований закона должно быть повторно закрыто САП.

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