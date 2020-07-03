Фіала: Україна – рекордсмен за "поганими кредитами", такого в світі ніде немає

Кирило Лютий Економіка 23:02, 3.07.2020 Оновлено: 23:12, 3.07.2020

Україна є світовим рекордсменом за так званими поганими кредитами, більше половини з них не обслуговуються позичальниками.

Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала в п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, проблема полягає у відсутності незалежного правосуддя та правоохоронних органів.

"Україна досі в світі є рекордсменом за поганими кредитами. Якщо подивитися на портфелі державних банків, приватних українських банків або приватних міжнародних банків, які працюють в Україні, то в середньому "поганих кредитів", які не обслуговуються позичальниками – вище 50%. Такого ніде в світі немає. Якщо цей параметр досягає 10%, це вже криза", – розповів Фіала.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Україні істотно зросли курси євро і долара. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія.

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