Фіала: Україна – рекордсмен за "поганими кредитами", такого в світі ніде немає

Україна є світовим рекордсменом за так званими поганими кредитами, більше половини з них не обслуговуються позичальниками.

Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала в п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, проблема полягає у відсутності незалежного правосуддя та правоохоронних органів.

"Україна досі в світі є рекордсменом за поганими кредитами. Якщо подивитися на портфелі державних банків, приватних українських банків або приватних міжнародних банків, які працюють в Україні, то в середньому "поганих кредитів", які не обслуговуються позичальниками – вище 50%. Такого ніде в світі немає. Якщо цей параметр досягає 10%, це вже криза", – розповів Фіала.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Україні істотно зросли курси євро і долара. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія.