ФГВФО зажадав від Рожкової 1,5 млрд грн за "Платинум Банк"

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання ліквідатора "Платинум Банку" про визнання його потерпілим в кримінальному провадженні щодо сумнівних операцій банку (в тому числі в період, коли "Платинум Банком" керувала нинішня заступниця голови НБУ Катерина Рожкова).

Як говориться в постанові Печерського райсуду Києва, у своїй вимозі до колишніх членів правління і наглядової ради "Платинум Банку" ФГВФО вказує: керуючись статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вимагає відшкодування шкоди, заподіяної ПАТ "Платинум Банк" в сумі 1,48 млрд грн. Причому ця сума повинна бути перерахована на рахунок ФГВФО протягом 7 календарних днів з моменту відправки даної вимоги.

Крім Катерини Рожкової вимогу пред'явлено Григорію Гуртовому, Костянтину Смольському, Сергію Попову, Леоніду Рибіну, Вадиму Кривов'язу, Володимиру Коніку, Катерині Ладиженській, Костянтину Горбешку, Дмитру Красношлику, Давиду Холперту, Душану Маджидую.

Згідно з судовими матеріалами, в рамках вказаного кримінального провадження слідчі поліції встановили, що "службові особи ПАТ "Платинум Банк" здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши в період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами, завдавши збитків банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд грн".

Нагадаємо, в 2017 році Рожкова, коментуючи вказане кримінальне провадження, заявила, що в травні 2015 року НБУ змінив підходи для визначення пов'язаних з банком осіб, в результаті чого "Платинум Банком" в червні 2015 року пов'язаними з банком особами визнано певних позичальників. Перелік пов'язаних з банком осіб в подальшому відкоректований і узгоджений Національним банком України.

Як відомо, на початку липня госпсуд Києва повернув Фонду гарантування без розгляду його позовну заяву до колишніх членів правління і наглядової ради "Платинум Банку" про солідарне стягнення 1,48 млрд грн (справа №910/6534/20).

За даними ФГВФО, обсяг вимог кредиторів "Платинум Банку" – 7,04 млрд грн, оціночна вартість ліквідаційної маси – 1,94 млрд грн, а сума недостатності майна банку для задоволення вимог кредиторів – 5,1 млрд грн.

На 1 червня 2020 року вкладникам "Платинум Банку" в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,82 млрд грн (98,6% запланованих виплат).

Експерт Інституту розвитку інновацій Артем Петренко переконаний, що "у ФГВФО обгрунтовано є серйозні претензії до якості роботи "Платинум Банку" з кредитним портфелем. Ця ж причина стала причиною визнання банку неплатоспроможним. У зв'язку з цим у експертів виникало питання про якість банківського нагляду, який здійснював Національний банк України в ті роки".

На думку експерта, претензій до роботи НБУ в період з 2015 по 2019 рік дуже багато, і підкреслює, що ще одна серйозна претензія з боку ФГВФО до роботи НБУ в тому, що в період банкопаду з ринку виводилися ті банки, які можна було врятувати.