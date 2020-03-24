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24 березня • оновлено в 14:04
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Фермери забили на сполох через карантин в Україні: банки бойкотують

3.1т
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Через карантин в Україні близько третини фермерів не мають коштів на засівну кампанію, а банки не надають кредити.

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"Банки нас бойкотують і не надають кредитів. Не те, що під 5-9% річних, як обіцяли, а навіть під 22% не дають. Дуже тяжкі умови. А солярку немає за що купувати, насіння немає, і добре, що деякі фірми напряму надають зерно у кредит", – сказав у коментарі OBOZREVATEL фермер із Черкаської області Василь Драч.

Десь 30% фермерів не мають змоги щось посіяти, бо немає грошей на солярку, додав він. Зокрема через введення карантину малі фермерства втратили ринки збуту і фактично перебувають на межі виживання.

Фермери забили тривогу

Фермери забили тривогу

"Для дрібних фермерів з'явилися великі проблеми зі збутом, закриті усі ринки у зв'язку з карантином, вони фактично перебувають на межі виживання. Зараз навіть ходять чутки, що під час карантину можуть взагалі заборонити працювати фермерам у полях, хоча це повне безглуздя, і сподіваюся, що це лише чиясь фантазія. Якщо ми зараз не посіємо урожай, то проблеми будуть не лише у нас, а й в усього народу", – сказав керівник асоціації фермерів та власників землі Черкаської області Віктор Гончаренко.

Та проблеми є не лише з посівами, фермери переймаються і долею робітників, які фактично залишилися без коштів для існування через відсутність роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
корономор.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Щас еще и землицу их продадут и поделят деньги. Будет весело.
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