Фермери забили на сполох через карантин в Україні: банки бойкотують

Через карантин в Україні близько третини фермерів не мають коштів на засівну кампанію, а банки не надають кредити.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Банки нас бойкотують і не надають кредитів. Не те, що під 5-9% річних, як обіцяли, а навіть під 22% не дають. Дуже тяжкі умови. А солярку немає за що купувати, насіння немає, і добре, що деякі фірми напряму надають зерно у кредит", – сказав у коментарі OBOZREVATEL фермер із Черкаської області Василь Драч.

Десь 30% фермерів не мають змоги щось посіяти, бо немає грошей на солярку, додав він. Зокрема через введення карантину малі фермерства втратили ринки збуту і фактично перебувають на межі виживання.

Фермери забили тривогу

"Для дрібних фермерів з'явилися великі проблеми зі збутом, закриті усі ринки у зв'язку з карантином, вони фактично перебувають на межі виживання. Зараз навіть ходять чутки, що під час карантину можуть взагалі заборонити працювати фермерам у полях, хоча це повне безглуздя, і сподіваюся, що це лише чиясь фантазія. Якщо ми зараз не посіємо урожай, то проблеми будуть не лише у нас, а й в усього народу", – сказав керівник асоціації фермерів та власників землі Черкаської області Віктор Гончаренко.

Та проблеми є не лише з посівами, фермери переймаються і долею робітників, які фактично залишилися без коштів для існування через відсутність роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня по всій Україні був оголошений карантин терміном до 3 квітня.

Керівникам підприємств, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн або виправні роботи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які залишилися без роботи в період карантину, отримають від держави фінансову допомогу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!