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15 квітня • оновлено в 12:54
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Фейк про махінації з ПДВ зробили ті, хто раніше на них годувалися – Верланов

1.6т
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За час своєї роботи нова Державна податкова служба (ДПС) завдяки ліквідації шахрайських схем додатково принесла в бюджет понад 15 млрд грн. Звинувачення ексміністра фінансів Ігоря Уманського про нібито втрату 5 млрд грн на ПДВ ґрунтуються на фейку, який зробили ті, хто раніше заробляв на цих же схемах.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив глава ДПС Сергій Верланов. "Усі звинувачення базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах. Ці матеріали давно перебувають у полі зору правоохоронних органів і, мабуть, вже декілька разів були перевірені. А ось те, що подібне інформаційне сміття почав ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, справді стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського з обійманої посади", – сказав він.

Сергій Верланов

Сергій Верланов

Як стверджує глава ДПС, повторні використання документів, підміна товарних позицій та інші подібні схеми з ПДВ фактично зникли. "Про промислові масштаби маніпуляцій із ПДВ, які мали місце в минулому, вже давно не йдеться", – додав Верланов.

Зараз, як каже очільник податкової, ця тема штучно роздувається з метою дестабілізації фінансової та політичної ситуації в державі в інтересах певних сил. Керівництво відомства насамперед зацікавлене в розслідуванні звинувачень Уманського, під час якого процесуальний статус останнього може змінитися.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр фінансів Ігор Уманський замість того, щоб розробляти антикризовий план, в перші дні своєї роботи відразу ж спробував зняти з посади главу ДПС Сергія Верланова та очільника ДФС Макса Нефьодова.

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Тема
податкова реформа
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) податки
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