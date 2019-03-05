Федерація роботодавців України б'є на сполох через відтік професійних кадрів

Ситуація з висококваліфікованими кадрами в Україні жахлива через посилення трудової міграції.

Про це в ході проведення круглого столу на тему "Співпраця бізнесу та закладів професійно-технічної освіти" OBOZREVATEL повідомив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, зазначивши, що тільки за 2018 рік з країни виїхало понад мільйон людей працездатного віку.

Дмитро Олійник fru.org.ua

"На жаль, наші кваліфіковані, компетентні та розумні робітники виїздять шукати кращого життя в інших країнах, і ми вбачаємо в цьому ризик. Та, на щастя, в нас є багато молодих людей, розумних, з великим бажанням отримати кваліфікацію. І сьогодні ми ставимо на меті через освітницькі програми допомогти молодим людям зрозуміти, що робітнича професія — це престижно", — каже Олійник.

На його думку, залучати кадри до промисловості допоможе дуальна система освіти.

"Через дуальну систему освіти ми хочемо об'єднати теорію, яка викладається в ПТУ, та практику, яку отримують майстри на виробництві. Відповідно, маючи не лише теоретичні, а й практичні навички, студенти залишаються на підприємстві та отримують кваліфікацію швидше, ніж це є зараз", — пояснив глава ФРУ.

Олійник зазначає, що така система зменшить відтік професійних кадрів, і зміцнить українську економіку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці, що працюють за кордоном, стикаються з утиском прав і шахрайством. При цьому заробіток, наприклад, у Польщі, можна порівняти з доходами в Україні.

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