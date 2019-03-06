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З'явилася нова схема ввезення "євроблях" в Україну: у чому суть

25.2тЧитати матеріал російською

В Україні власники авто на єврономерах придумали, як обійти розмитнення. Авто реєструють на одній з європейських фірм.

Далі роблять документи, згідно з якими "євробляхи" перевозять товар для українських компаній. В цьому випадку розмитнення машини не потрібне. Про це повідомляє ТСН із посиланням на активістів "Авто Євро Сили".

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"Є стамбульська конвенція, ратифікована Україною, Україна є учасником. Конвенція прописує всю процедуру ввезення товару в Україну автомобілями з неукраїнською реєстрацією", — каже активіст Дмитро Юмаєв.

Поки ж машини, які вирішили загнати в Україну в обхід закону, стоять на кордоні.

Ці авто зареєстровані на литовську фірму, яка за угодою надіслала вантаж українській компанії. За словами активістів, нібито громадяни Литви, які володіють машинами, найняли українців, щоб виконати процедуру.

Митники ж виявили, що кожна з машин як вантаж перевозить коробку паперу, яка не є комерційним вантажем.

"Україна і Литва мають угоду про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. І цією угодою передбачено, що вантажні перевезення здійснюються вантажними транспортними засобами", — повідомив начальник управління організації митного контролю Львівської митниці Степан Бочаров.

"Євробляхи" в Україні

"Євробляхи" в Україні

Автотема

Активісти підтверджують, що це схема для ввезення в Україну "євроблях".

"Такі спроби були і раніше під розумінням транспортного засобу комерційного призначення. Але згідно з тими самим угодами — ці спроби були припинені", — стверджують митники.

За словами юристів, вантаж дійсно можна перевозити тільки вантажними авто. Однак активісти можуть скористатися іншою лазівкою: якщо доведуть, що між водіями та литовською фірмою не трудові, а цивільно-правові відносини. Тобто працівник може працювати віддалено — митники змушені будуть пропустити авто.

"Вважаю, що законодавець повинен негайно цю маленьку лазівку в законі закрити, щоб не утворилася велика діра в кордоні, яка і породила ввезення великої кількості "євроблях". Формально ця позиція справді не закрита законодавчо", — сказав юрист Олег Мицик.

Поки ж машини були переміщені на склад митниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33% українців вважають, що тих, хто так і не оформив авто і продовжує на ньому їздити, треба штрафувати серйозно, оскільки закон один для всіх. Зокрема лише 9% читачів впевнені, що "євробляхерів" треба пробачити і забути, оскільки у багатьох немає грошей на розмитнення.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Буратины!.....Наё..ь государство дело безнадёжное - на долгой дистанции ОНО наё..т ВСЕГДА! Посему....ТРЕБОВАТЬ надо отмены ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ акцизов и пошлины. При платеже в 20% по ШВАКЕ хитрить НИКТО не будет. В той же не входящей в ЕС Швейцарии не защищают заводы жлобов типа Пэци по прикрутке колес..там НИКОМУ и в голову не приходит дурковать на австрийских или немецких номерах. И это при том, что средняя там за 5 000 и машины даже дешевле немецких. Хватит быть ДУРАКАМИ....НХЙ Пэцю и его Банду ПП....Пошлина в 20% на авто из ЕС и тема закрыта НАВСЕГДА!!!!!
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Powell Evelyn
Powell Evelyn
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці Tому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю... ===>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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Приходько Егор
Приходько Егор
платить налоги в казну что бы зарплату получали учителя, врачи и пожарные? на ну нахер! уж лучше всех обмануть и потом дальше выть страна разваливается.
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Приходько Егор, Ты ПИДАР не учителям заплатил, когда авто на украинской регистрации купил..Ты ОТДАЛ свой ТРУД в руки Пэци и его Банды ПП.....ОНИ и установили ОГРАЖДАЮЩИЕ их частный бизнес от ввоза мимо их кармана АКЦИЗЫ и пошлину! А учителям и бабулькам аж за глаза хватит 20% только НДС по ШВАКЕ листу.....Чего в СУММЕ будет в разы БОЛЬШЕ, .....но вот только МИМО карманов Пэци и Банды ПП!!!! НУ и ты, тупой дятел, купишь себе честно и дешево авто из ЕС заплатив за него только 20 % НДС...всё тем же учителям и бабулькам...а то еще и жене купишь...заплатив за ДВА всё тем же учителям и бабулькам. А там еще и папнька твой решит москвича поменять на Гольфа.....и такого будет ...а как у бездятловой Литвы.....В РАЗЫ БОЛЬШЕ!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, это дерьмо кацапское переобулось на лету! Кацапидар - шо тебе, сука, тут надо? Пшел, алень!
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