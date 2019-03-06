З'явилася нова схема ввезення "євроблях" в Україну: у чому суть

В Україні власники авто на єврономерах придумали, як обійти розмитнення. Авто реєструють на одній з європейських фірм.

Далі роблять документи, згідно з якими "євробляхи" перевозять товар для українських компаній. В цьому випадку розмитнення машини не потрібне. Про це повідомляє ТСН із посиланням на активістів "Авто Євро Сили".

"Є стамбульська конвенція, ратифікована Україною, Україна є учасником. Конвенція прописує всю процедуру ввезення товару в Україну автомобілями з неукраїнською реєстрацією", — каже активіст Дмитро Юмаєв.

Поки ж машини, які вирішили загнати в Україну в обхід закону, стоять на кордоні.

Ці авто зареєстровані на литовську фірму, яка за угодою надіслала вантаж українській компанії. За словами активістів, нібито громадяни Литви, які володіють машинами, найняли українців, щоб виконати процедуру.

Митники ж виявили, що кожна з машин як вантаж перевозить коробку паперу, яка не є комерційним вантажем.

"Україна і Литва мають угоду про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. І цією угодою передбачено, що вантажні перевезення здійснюються вантажними транспортними засобами", — повідомив начальник управління організації митного контролю Львівської митниці Степан Бочаров.

"Євробляхи" в Україні Автотема

Активісти підтверджують, що це схема для ввезення в Україну "євроблях".

"Такі спроби були і раніше під розумінням транспортного засобу комерційного призначення. Але згідно з тими самим угодами — ці спроби були припинені", — стверджують митники.

За словами юристів, вантаж дійсно можна перевозити тільки вантажними авто. Однак активісти можуть скористатися іншою лазівкою: якщо доведуть, що між водіями та литовською фірмою не трудові, а цивільно-правові відносини. Тобто працівник може працювати віддалено — митники змушені будуть пропустити авто.

"Вважаю, що законодавець повинен негайно цю маленьку лазівку в законі закрити, щоб не утворилася велика діра в кордоні, яка і породила ввезення великої кількості "євроблях". Формально ця позиція справді не закрита законодавчо", — сказав юрист Олег Мицик.

Поки ж машини були переміщені на склад митниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33% українців вважають, що тих, хто так і не оформив авто і продовжує на ньому їздити, треба штрафувати серйозно, оскільки закон один для всіх. Зокрема лише 9% читачів впевнені, що "євробляхерів" треба пробачити і забути, оскільки у багатьох немає грошей на розмитнення.

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