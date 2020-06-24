У кожного 5-го – будинок на 300 квадратів: з'ясувалося, скільки нерухомості у єпископів МП в Україні

Кожен п'ятий з єпископів Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) має більше 300 квадратів житлової нерухомості.

В Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) таке майно в середньому має кожен шостий із 23 єпископів (тобто четверо). У Православній церкві України (ПЦУ) із 57 єпископів нерухомістю в більш ніж 300 квадратів володіє кожен 19 (тобто троє). Про це повідомляється в матеріалі "Слідство.Інфо".

Зазначається, що журналісти зібрали інформацію про доходи вищого духовенства з офіційних реєстрів.

При цьому 20% архієреїв УПЦ МП – це люди, які мають дуже значні доходи, а їхні маєтки можуть досягати декількох тисяч квадратних метрів. Ще на 20% взагалі не оформлено майна.

Так, згідно з реєстрами, кожен п'ятий архієрей ПЦУ і РПЦ в Україні не має власного житла. В УГКЦ – це кожен третій.

Джерело: Слідство.Інфо

Джерело: Слідство.Інфо

Джерело: Слідство.Інфо

"Найбільш скромною тут виглядає Православна церква України. Там тільки троє єпископів мають житлову нерухомість в більш ніж 300 квадратів. Це кожен 19-й у середньому, який може таке майно мати", – зазначила співавторка проєкту Євгенія Моторевська.

Журналісти порахували, скільки в середньому припадає землі та нерухомості на одного представника вищого духовенства трьох найвпливовіших в Україні церков.

Один єпископ МП у середньому володіє 230 квадратами нерухомості, УГКЦ – більше 190 квадратами, ПЦУ – майже 114 квадратами. Щодо землі, то єпископи УПЦ МП і ПЦУ в середньому мають по півгектара землі. Єпископ УГКЦ – вдвічі менше.

Джерело: Слідство.Інфо

Джерело: Слідство.Інфо

На думку директора Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрія Юраша, ці дані можуть бути не до кінця об'єктивними, адже майно, яке реально належить представникам вищого духовенства, можуть записувати на їх родичів або інших осіб.

Джерело: Слідство.Інфо

Джерело: Слідство.Інфо

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналіст Денис Казанський розповів, за якою схемою в Голосіївському районі Києва незаконно переоформили землю Національної академії наук України, забудувавши її особняками.