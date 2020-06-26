Зворотний бік дефіциту в СРСР: в мережі згадали роздачу їжі за спецпайками

Розподіл дефіцитних продуктів "серед своїх" в СРСР був звичайною справою від самого його утворення, навіть коли решта населення ледь зводила кінці з кінцями.

А апогею система "спецрозподілу" і "спецпайків" досягла при генсеку Леоніду Брєжнєву. Про це в "Живому журналі" написав блогер Максим Мирович.

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

За його словами, у "безкласовому" СРСР всі роки існував "клас експлуататорів", який критикували більшовики і який нібито "скинули" в 1917 році. Насправді нічого не змінилося і стало тільки гірше.

"Брежнєв прийшов до влади в 1964 році, і приблизно в цей час почалася епоха "застою". Застій торкнувся практично всіх сфер радянського життя – від архітектури до кінематографу, а також досить помітно позначилася на добробуті радянських громадян – побутових речей і якісної їжі на всіх не вистачало, через що в магазинах виник дефіцит – це коли якісь товари можна було купити, лише відстоявши величезну чергу, або було не можна купити зовсім", – змалював історичне тло Мирович.

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

Через те, що речей і продуктів не вистачало на всіх, почала формуватися система радянського розподілу, яка мала кілька ланцюжків.

"По-перше, ланцюжки створювалися "зверху" – це коли певна категорія громадян, наближених до влади, могла отримати без черги машину, купити меблевий гарнітур з якого-небудь "спецфонду" або навіть з'їздити за кордон по "спецпутівці", – написав блогер.

Ланцюжки розподілу формувалися також і "знизу" – коли звичайні люди заводили собі знайомих серед завмагів або серед звичайних продавців, і ті відкладали їм той чи інший дефіцитний товар – їжу, одяг або меблі. У брежнєвські часи навіть був спеціальний анекдот на цю тему – "комунізм настане тоді, коли у кожної радянської людини буде свій знайомий завмаг".

Рівні, рівніші за інших

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

На думку Мировича, привілейованим класом в нібито "безкласовому" радянському суспільстві ставали ті, хто знаходився в радянській системі, причому чим далі людина в цій системі просувався – тим більші привілеї отримувала. Причому це стосувалося буквально всього – від якості житла до наявності і рівня особистого автомобіля і можливості купувати дефіцитні продукти харчування. Існували також і окремі закриті "цеківські" їдальні, де якість і сервіс не йшли ні в яке порівняння зі звичайними радянськими їдальнями.

Розподіл продуктів здійснювалося так – кожна з радянських організацій мала свої спецмагазини і "продуктові набори", які складалися з вироблених в країні (або придбаних за кордоном) дефіцитних продуктів. Залишки цих продуктів (якщо такі були) - йшли в звичайну роздрібну торгівлю, де завмагами і продавцями теж в першу чергу розподілялися "серед своїх".

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

Існувала і так звана "спецдоставка" продуктів – коли всяким радянським номенклатурникам навіть не потрібно було ходити за спецпайкам в спецмагазини, а все дефіцитні товари їм привозив додому водій.

Що було в тих самих "спецпайках"?

У тих самих спецпайках ("райкомівських", "обкомівських", "академічних" та інших) були всі продукти, які для більшої частини решти населення СРСР залишалися недоступними. У спецпайках були імпортні консерви і радянський майонез (який далеко не завжди можна було купити в звичайному магазині), дитяче харчування, була чорна і червона ікра, імпортні фрукти, сирокопчені та варені ковбаси, сардельки, сосиски, краби, балики, заморожені креветки, курятина відмінної якості, печінка тріски, ананаси, мандарини, імпортне вино і коньяк, і багато чого ще.

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

"Що найцікавіше – для тієї частини продуктів, яка вироблялась для спецпайків в СРСР, існували окремі виробничі лінії. В спецколгоспах було заборонено використання пестициди і хімікати (тоді як у звичайних в землю сипали всяку погань), на м'ясокомбінатах існували "закриті цехи", де для спецпайків робили якісні версії ковбас і сосисок без додавання яловичих потрухів і туалетного паперу. Тобто – навіть в якості продуктів нерівність радянських громадян себе на всю проявляла", – написав блогер.

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

Навіть упаковка таких "спецпродуктів" відрізнялася – замість звичайної сірого радянської паперу поганої якості (в якій загортали сосиски в гастрономах), "спецпайківські" ковбаси і сосиски були упаковані в красиві картонні коробки з кольоровими наклейками, на яких при цьому не була вказана ціна.

Країна загального щастя

Спецпайки в СРСР Максим Мирович

"І це дуже хороший приклад того, хто зазвичай розповідає всякі байки про СРСР як про країну "загальної рівності і щастя" – сидячи на спецпайках, живучи в урядовій "безкоштовній" квартирі можна легко і безтурботно розповідати казки про "найбільшу на світі країну рад" . А те, що десь поруч є табори ГУЛАГу, колгоспи, в яких люди працюють за галочки-"трудодні" і заводи, на яких люди просто спиваються – так може всього цього і немає, тому що з вікна кремлівської квартири цього не видно", – підсумував Мирович.

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